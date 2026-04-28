Vlček (STAN): Arogantní ministryně Mrázová zneužívá sociální bydlení

Arogantní ministryně Mrázová (ANO) zneužívá sociální bydlení.
Zatímco opravdu potřební, pro které jsou byty určeny – matky samoživitelky nebo senioři v bytové nouzi – čekají v pořadnících roky, bývalá starostka a nyní ministryně s nemalým platem dlouhé roky využívala městský sociální byt o rozloze 130 m² za 5.500 Kč měsíčně. Standardně by přitom měla platit pětkrát tolik. Ve městě, kde je každý 5. obyvatel v exekuci.
Tohle je pravá tvář Babišovy vlády. Arogance, drzost, dvojí metr a zneužívání peněz daňových poplatníků. Nemluvě o naprosto nepovedeném stavebním zákonu, který si developeři napsali sami pro sebe, a který ministryně velmi rychle tlačí bez jakékoliv diskuse s odborníky nebo opozicí.
