Vlček (STAN): Arogantní ministryně Mrázová zneužívá sociální bydlení

29.04.2026 6:02 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k obecnímu bytu ministryně Mrázové.

Foto: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Popisek: Lukáš Vlček ministr průmyslu a obchodu

Arogantní ministryně Mrázová (ANO) zneužívá sociální bydlení.

Zatímco opravdu potřební, pro které jsou byty určeny – matky samoživitelky nebo senioři v bytové nouzi – čekají v pořadnících roky, bývalá starostka a nyní ministryně s nemalým platem dlouhé roky využívala městský sociální byt o rozloze 130 m² za 5.500 Kč měsíčně. Standardně by přitom měla platit pětkrát tolik. Ve městě, kde je každý 5. obyvatel v exekuci.

Tohle je pravá tvář Babišovy vlády. Arogance, drzost, dvojí metr a zneužívání peněz daňových poplatníků. Nemluvě o naprosto nepovedeném stavebním zákonu, který si developeři napsali sami pro sebe, a který ministryně velmi rychle tlačí bez jakékoliv diskuse s odborníky nebo opozicí.

Ing. Lukáš Vlček

  • STAN
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Článek obsahuje štítky

STAN , Vlček

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Může mít i vrcholový politik minulost, kdy byl rád, že získal obecní byt?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Diskuse obsahuje 4 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

