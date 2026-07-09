Vlček (STAN): Pavel s poctami, Babiš vysrabil

09.07.2026 4:32 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k summitu v Ankaře.

Vlček (STAN): Pavel s poctami, Babiš vysrabil
Foto: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Popisek: Lukáš Vlček ministr průmyslu a obchodu

Výsledky prvního dne summitu v Ankaře?

Babiš klasicky vysrabil ještě před odletem a nasliboval všechno všem, aby se na něj nesnesl Trumpův hněv. Nově tak chce plnit obranné výdaje a dokonce i nakupovat zbraně pro Ukrajinu (tím opět porušil vše, co říkal předtím, ale chválím).

Uraženecké naschvály vlády nezafungovaly a prezident Pavel byl přijat s patřičnými poctami a v souladu s protokolem.

Macinky v koutě si žádný ze státníků ani nevšiml.

Ing. Lukáš Vlček

  • STAN
  • poslanec
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STAN , Vlček

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Jak je to s tím přidělovaní dotací Agrofertu, vy tvrdíte, že vám dala EU zelenou, Piráti opak. Můžete zveřejnit vysvětlení od orgánů EU jak to je? Jestli nemáte co tajit, tak nevidím důvod tajit ani odpověď z EU.

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4:32 Vlček (STAN): Pavel s poctami, Babiš vysrabil

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k summitu v Ankaře.