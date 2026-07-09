Vlček (STAN): Pavel s poctami, Babiš vysrabil

Výsledky prvního dne summitu v Ankaře?
Babiš klasicky vysrabil ještě před odletem a nasliboval všechno všem, aby se na něj nesnesl Trumpův hněv. Nově tak chce plnit obranné výdaje a dokonce i nakupovat zbraně pro Ukrajinu (tím opět porušil vše, co říkal předtím, ale chválím).
Uraženecké naschvály vlády nezafungovaly a prezident Pavel byl přijat s patřičnými poctami a v souladu s protokolem.
Macinky v koutě si žádný ze státníků ani nevšiml.
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