Ministr Havlíček: Zpackali jste digitalizaci, dnes kritizujete

Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já jsem zde zatím ke stavebnímu zákonu nevystupoval, ale vzhledem k tomu, že jsem jedním z jeho tvůrců – pracovali jsme na něm posledních několik let – myslím tím v opoziční době – dva, dva a půl roku – tak považuji za správné, abych v rámci třetího čtení vystoupil.
No, je krásné, že jsme zde slyšeli od pana předsedy Kupky spousty krásných slov. Je škoda, že si to neposlechli také jeho kolegové. Díval jsem se, bylo tady tak do deseti lidí v době, kdy on hovořil. Na to, jak je to klíčové, jak je to důležité, jak horlivě o tom mluvíte, nemám pocit, že byste o stavební zákon měli jiný zájem, než takový, abyste kritizovali. To považuju za největší drzost, kterou jsem tady v poslední době slyšel.
Já rozumím tomu, že si můžeme vyměňovat názory, tvrdě se hádat, ale jestli někdo může v rámci stavebního zákona a jeho digitalizace, nebo kdo by měl mlčet, tak to jsou všichni představitelé opozice. Protože to, co jste tady napáchali za poslední roky, to vejde do dějin. A to je to, co se snažíme napravit.
Ano, napravujeme desítky let přežité stavební řízení, v rámci kterého jsme se dostali na 157. místo žebříčku stavebního povolování podle Doing Business. Napravujeme totálně, ale totálně zpackaný pokus minulé vlády, která zničila doslova a do písmene čtyřleté úsilí bývalé ministryně Kláry Dostálové, která zákon připravovala s odborníky, se svazy, s profesními spolky. Zodpovědně se odpracoval první krok, který jste udělali v rámci nové vlády, vaší nové vlády a Sněmovny, že jste to shodili dolů řka, že budete budovat lepší zítřky No a dopadlo to jako obvykle – totální fiasko, bafuňářské zrušení a jakýsi svazácký boj Pirátů, ale i celé pětikoalice za ty lepší zítřky dopadl jako vždy, když kolektivisté budují lepší budoucnost. Přehlídka nekompetence, přehlídka destrukce a nemalé ekonomické ztráty.
Podle Českého statistického úřadu bytové budovy v roce 2021, dobře poslouchejme, se jich povolilo 34 000. Zaokrouhluji to. V roce 2025díky vašemu zákonuvVašemu stavebnímu řízení 23 000. Kdybych to vzal komplet, to znamená nejenom bytové budovy, ale všechny budovy pro podniky a tak dále inženýrské, tak to bylo v roce 2021 91 000 stavebních povolení, dobře poslouchejme, 91 000. A po vašem stavebním zákonu jste se dokodrcali v roce 2025 na číslo 62 000. Myslím si, že více nemá cenu co dodávat.
Zpomalili jste investice Zpomalili jste díky tomu hospodářství a zažili jste nekonečnou blamáž. Částečně lze vyčíslit i ztráty, které s tím byly. Je pravda, že na to nahlíží různí odborníci různě, ale například bankovní analytici, kteří byli osloveni ČTK, tak odhadli jenom za rok první a za rok druhý 2024 a 2025 ztrátu na 15+40 miliard, čili 55 miliard korun. To jste způsobili. 36 procent firem to postihlo a 18 procent firem přišlo díky tomu o část svých tržeb. Toto je výsledek šetření CEEC Research.
Ale popravdě řečeno jsou i horší statistiky. Já jenom říkám, že jich je vícero. Datarun například tvrdil, že se přichází o 700 milionů korun denně. Kdybych se nedržel toho Datarunu a díval bych se jenom tedy na to, co řekli bankovní analytici, rok číslo 1 ztráta, rok číslo 2 a připočetl bych k tomu ještě tedy rok 2025, který tam není, tak se dostáváme až ke hranici 90 až 100 miliard korun.
Ano, milí Piráti, vy jste prodrbali jeden malý modulární reaktor, jaderný reaktor, ten si můžete připsat na svůj účet. Anebo to můžeme překlopit, můžeme se bavit o tom, že se za to mohlo postavit 100 až 200 škol nebo 50 pavilonů nemocnic.
Já vím, že řeknete, že to přeháním a že to možná nebylo 100 miliard, že to možná bylo 70, možná 60, možná 50, ale já tím jenom ilustruji to, jak bohorovně jste se k tomu postavili a jak ještě dnes máte tu drzost a tu odvahu kritizovat to, že to tady dáváme po vás do pořádku.
Já netvrdím, že náš zákon je geniální. Je to náročná věc. Je k tomu pochopitelně mnoho a mnoho připomínek. Ale my napravujeme to, co vy jste způsobili. A bohužel vy jste měli možnost pokračovat v tom našem zákonu, který byl. Já bych i pochopil, že vytvoříte nový zákon, který vám nevyjde. To se stává. Sto miliard jste prošustrovali, budiž. Ale vy jste předtím zrušili a zničili to, co zde bylo zodpovědně připraveno a co zde mohlo už několik let fungovat. Přišli jsme kvůli vám, ne my, stavebníci, inženýři, architekti, projektanti přišli o několik let.
Ohrozili jste tím celý sektor i celou ekonomiku. Ale já jenom říkám, nebyli to pouze Piráti, svítila jim toho celá, komplet celá pětikoalice, která naprosto nepochopitelně to pirátské řádění, ten kolektivismus kryla. I proto jsme konečně podali trestní oznámení a uvidíme, jak se to bude dále vyvíjet. I proto považuji to hlasování, které bude, nevím, jestli dnes, si to asi vyobstruujete, ale možná v pátek, za mimořádně mimořádně důležité.
A jenom podotýkám, a teď to říkám za celou veřejnou sféru, tak jak tady sedíme a stojíme, že máme poslední výstřel. Jinak dojde k definitivní ztrátě důvěry celého sektoru vůči všem politickým činitelům, vůči celé veřejné sféře. Protože popravdě řečeno ty, kteří staví, ať staví garáž, ať staví plot, ať staví elektrárnu, silnici nebo podnikovou halu, někdy méně zajímá to, jestli v té vládě sedí činitel A ze strany B nebo činitel C ze strany D. Je zajímá to, když si platí daně, aby to fungovalo.
Takže první výstřel byl v roce 2021. Ano, to byl náš zákon. My jsme si za tím stáli. Odborníci ho kvitovali tak, že byl vyhlášen v roce 2021 jako Zákon roku. Zase neříkám, že byl geniální, že neměl žádnou chybu, ale prošel veškerým řízením, kterým projít měl a byl odborníky uznáván. Aniž byste si ho otestovali, tak jste ho zrušili. To byl ten druhý výstřel, jak jsem říkal. Jak jste si vyhrnuli svazácky ruce a podle toho to dopadlo. No a nyní tady máme třetí a já tvrdím poslední pokus. Co je vlastně jiného v tom, co vám předkládáme a co předpokládám, že bude odsouhlaseno? Já teď nepůjdu do detailu ve smyslu toho, co tady zaznělo už mnohokrát a co všichni víme, jako je jedno povolení pro celou stavbu. Místo desítek souhlasů, které jsme potřebovali doposud. Bude se jednat o jedno rozhodnutí. Jeden úřad, jedno řízení, jedno razítko a stavebník má jednoho partnera. Proboha svatého, to snad nemůže nikdo rozporovat.
Zavedli jsme závazné lhůty pro úřady. Ano, dobře poslouchejme, stavíte-li rodinný domek 60 dnů, ještě jednou rodinný domek 60 dnů, jak z říše snů a 12 měsíců pro velké projekty, bytové projekty třeba. Změny územních plánů do dvou až tří měsíců. A to, co je důležité, všechno je nově vymahatelné. Prosím vás, řekněte mně, co je na tom špatně? Proč to obstruujete? Proč proti tomu bojujete? Proč hájíte ten váš zpackaný zákon?
Dochází k zásadnímu posílení rolí obcí a krajů. Ano, obce si samy nově pořizují územní plány a logicky mají větší vliv na to, jak bude jejich okolí se formovat, jak bude vypadat. A bytové domy se stávají – a to je dobrá zpráva – veřejným zájmem, stejně jako dálnice, stejně jako školy. Ale to já nechci teď zmiňovat, protože to se tady už řeklo mnohokrát a já jsem přesvědčen, že si to každý nejenom dohledá, ale že to i všichni víte.
Já se teď zaměřím spíš na to, jak ten zákon vznikal. I o tom byla diskuse. I k tomu směřuje kritika, jak jinak, opozice. Ten zákon vznikal po dlouhé době tak, že ho netvořili pouze úředníci nebo tedy ti, kterých se stavby netýkají, ale naopak všichni dotčení měli možnost tento zákon spolutvořit. Já neříkám že ho tvořili, ale spolutvořit.
Podobně už to bylo v tom roce 2021, teď jsme na to navázali, protože určité změny tam vůči tomu zákonu Kláry Dostálové pochopitelně jsou. Spolupracovali jsme v době opozice naprosto zodpovědně po dobu 2,5 let s nejvýznamnějšími institucemi, které mají na stavební řízení v České republice jakýkoliv vliv. Ať už to byly podnikatelské svazy, profesní svazy, komory, obce samozřejmě a jejich zástupci, univerzity, památkáři, investoři, ekologové a tak dále, Ať už to byli ti, kteří staví garáž, dům, elektrárnu, silnici nebo fabriku, anebo ti, kterých se to přímo či nepřímo dotkne. A ta dobrá zpráva je, že končí doba, a já věřím, že definitivně, která umožňovala protahování, která umožňovala šikanu, která umožňovala, nebojím se říct slovo vydírání. Vydírání těch, kteří staví, kteří do toho dávají peníze, kteří do toho nesou nemalou míru odpovědnosti. Výsledkem byl, jak už jsem zmínil, současný stav.
Poprvé budou mít ti, co tvoří, stejné podmínky jako ti, co boří.
Navíc končí už přežitý systém víc jak 600 stavebních úřadů. Ty už nemohly už ani z podstaty, to přece cítíme, garantovat ani kvalitu, ani stejné podmínky. A nechápu, proč za to minulá vláda tak bojovala.
Navíc negarantují a negarantovali ani časový průběh řízení, což byl jeden z největších problémů. Poprvé budou mít ti, co budují, stejné podmínky jako ti, kteří jim v tom brání. Ale to, co je podstatné, aniž by se porušila práva těch, kteří ty připomínky mají?
Ano, zmiňovali jste tady, že jedeme rychle, že jedeme buldozerem. No, co nám také jiného zbývá? Co jsme mohli v dané chvíli dělat? Vy tvrdíte, měli jste jít standardním způsobem, udělat připomínkové řízení. A čekali bychom další rok? Další desítky miliard ztrát? Já už jsem zde říkal, že bankovní analytici odhadli ten váš pirátský experiment, kde svítila pětikoalice, na 15+40 miliard v letech 2024, 2025 a v roce 2026 si připočteme, že by to mohlo být dalších 40 miliard. Nemáme čas ztrácet čas v tuhletu chvíli.
Navíc jsme vycházeli z toho, že se nejedná o úplně fungl nový zákon, ale o zákon, který už prošel veškerými připomínkami v letech právě 2020 a 2021. Jinými slovy, aktualizovali jsme ho, ale i proto jsme dali větší prostor pro všechny, kteří se k tomu chtěli vyjádřit, právě v tom mezidobí někdy mezi lednem, únorem až de facto současnou dobou, čili červencem. Jinými slovy, udělali jsme větší prostor pro to, aby se v mezidobí mezi prvním – druhým, druhým – třetím čtením k tomu mohli všichni, kteří potřebují, vyjádřit. A taky proto jsme nasbírali stovky různých připomínek. Co je na tom divného? Je to jeden z největších zákonů, který tady kdy vznikal, a logicky k tomu jsou naprosto věcné připomínky. Já si toho vážím, ale buď to budeme dělat touhletou rychlejší cestou, anebo půjdeme tím klasickým připomínkovým řízením. Já vám garantuji, že bychom tady seděli ještě za rok touhletou dobou. Dalších 40 miliard by bylo pryč a opět by se akorát zhoršil stav našeho stavebnictví. Proto jsme šli rychlejší cestou a každou připomínku jsme zodpovědně vypořádali, akorát že jsme to dělali jinou formou, rychlejší formou, což si myslím, že ocení úplně všichni ti, kterých se to týká.
Samozřejmě, že s celým procesem je spojena i celá řada nesmyslů. Šíří se různé bludy, co hůře, opozice místo, aby stále tiše v koutě a akceptovala to, že napravujeme to, co udělali, a snažili se nám v tom pomoct, když už to dodrbali, tak ještě naprosto cíleně šíří tyto bludy. Já to opravdu, opravdu nechápu. A tvrdím, že opozici nejde o to, aby se připravil kvalitní zákon. Jde jí o to, aby zakryla svoji neschopnost a jde jí o to, aby tento zákon nefungoval. Tím jsem si jist.
Co se například šíří za bludy? Zhorší se ochrana přírody. Proboha jak? Novela ji posiluje, tak si ji přečtěme, prosím pěkně! Jde o jeden proces, jasná odpovědnost, všechno koncentrováno. Obce údajně přijdou o pravomoci. Naopak, obce získávají daleko silnější roli v územním plánování. To snad každý vidí. Daleko více tím budou mít šanci ovlivnit své okolí. Výborná zkazka. Developeři dostanou volnou ruku. Prosím vás, to by platilo, kdyby byly nějaké výjimky. Ukažte mi nějakou výjimku, která je. Žádné výjimky se nezavádějí. Jediné, co se zavádí, je přechodné období roku 2027, to snad každý pochopí, kdy se bude přecházet na ten centrální stavební úřad, to je ten takzvaný Úřad rozvoje území, a protože v roce 2027 nebude schopen vypovolovat úplně všechno, co by měl, tak protože jsme nechtěli zastavovat velké projekty, které jsou připraveny a zase by se odložily o další rok, tak jsme říkali, tyto projekty, které budou mít nad těch 10 000 metrů čtverečních, prosím pěkně, dojeďme v tom přechodovém období roku 2027 a od 1. 1. 2028 je pro všechny stejný režim, stejné podmínky, ať se jedná o velkého investora, o malého investora, ať staví garáž. Ať dělá developerský projekt s pěti obytnými domy, nebo s 30 obytnými domy. Prosím přečtěte, přečtěte si to aspoň!
No, výborné bylo, co zde říkal pan předseda Kupka, kdy zde kritizuje to, že nezvládáme digitalizaci stavebního řízení. To fakt už si děláte z lidí legraci? Digitalizace stavebního řízení. Já nevím, jaký projekt se zde udělal hůře od roku 1990, a možná bych šel ještě dále. Vždyť jste na něm dodrbali úplně všechno! Vždyť nezafungovalo vůbec nic! Právě ta digitalizace, kterou jste zkazili a zničili, shodila úplně všechno, dokonce i to, co v tom vašem zákoně nebylo úplně špatně, ať jsem zase trošku objektivní. A vy nám tady budete říkat, že zbrzďujeme digitalizaci? Ne! My jsme řekli do roku 2030 – do, to znamená do, snad si to dáte do češtiny správně, to znamená může to být kdykoliv dříve, a chceme jít krok za krokem. Ano, potřebujeme nejdřív schválit kvalitní zákon, který teď rychle dokončujeme, a vy nás ještě honíte za to, že jdeme rychle, a současně říkáte, že rychleji nedigitalizujeme? Vždyť si úplně odporujete!
Takže nejdříve musíme schválit zákon. Poté, co bude schválen zákon, musíme udělat veškerou logistiku, to znamená, vše jde pod ten centrální stavební úřad, pod to ÚRÚ, což bude trvat jeden rok. Je to velký přesun, ale všichni uznávají snad, že to je nezbytně nutné, tak jako Finanční správa má jedno centrální řízení a stejnou metodiku, tak musí mít i ten stavební úřad jednu centrálu a samozřejmě logisticky bude náročné tam přesunout tu agendu těch menších potom stavebních úřadů z těch 600 na těch 220, to já si uvědomuji, a paralelně s tím můžeme jet digitalizaci a v nějaké fázi ji dokončíme. A my říkáme nejdéle do roku 2030. To ale neznamená, že celá řada těch digitálních nástrojů už tam nemůže platit dříve. Ale hlavně, prosím pěkně, neříkejte už nic o digitalizaci stavebního řízení. Je to směšné. Z vašich úst je to směšné.
Nicméně vy můžete samozřejmě argumentovat, jak to tady všechno krásně popisuji a jak samozřejmě nemám pravdu a tak dále. Ono je nejlepší někdy toho říci o něco méně a představit názory těch, kteří, věřím, že uznáte, jsou nestranní. Takže pojďme si pár z nich přečíst.
Ondřej Boháč, ředitel Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Praha není pod kontrolou hnutí ANO. Je to největší pozitivní systémová změna v oblasti rozvoje měst za poslední dekádu. Jan Kasl předseda České komory architektů. Rozhodně to není náš fanoušek. Novela jde správným směrem. Obce a kraje, dobře poslouchejte, dobře poslouchejte, pane bývalý ministře Vlčku, budou mít skutečný vliv na plánování svého území. Svaz podnikatelů ve stavebnictví, jeho prezident Jiří Nouza: Vítáme novelu jako krok správným směrem k právnímu rámci, který je srozumitelný, předvídatelný a reálně má šanci urychlit povolování a následně výstavbu. Říká šéf podnikatelů ve stavebnictví. Žádný developer, stavař. Podporujeme změny, které se chystají, říká o novele stavebního zákona šéf Hospodářské komory Zdeněk Zajíček. A když už jsem u té Hospodářské komory, tak ještě dodávám: Novela posiluje princip jednoho řízení, směřuje ke zkrácení povolovacích lhůt a přináší jasnější odpovědnost úřadů.
Dominik Stroukal, ekonom, člen NERVu, toho NERVu vlády předcházející, čili opět to není náš fanoušek: Pokud se zjednoduší a zrychlí stavební řízení, je šance, že se rozběhne bytová výstavba. A ČKAIT, to je Komora autorizovaných inženýrů a tak dále, velmi významný spolek, který jste si jako opozice velmi často brali do úst a říkali jste, jak nás kritizuje. No tak hodnotí jednotná pravidla a postupy kladně, neboť se stává, že na stejný projekt mají na různých úřadech úplně jiné názory. A abychom to uzavřeli ČKAITem, tak Robert Špalek, jeho dlouholetý předseda, matador českého stavebnictví, který se umí bít tvrdě za svoje zájmy, a vypořádávali jsme jejich připomínky, nebylo to jednoduché, tak v závěru tvrdí celkem jednoznačně: Chápete nutnost reformovat stavební legislativu a jsme – dobře poslouchejme – pro přijetí předloženého návrhu. K tomu poslal všem poslancům, já věřím, že jste si to přečetli, docela zajímavý dopis, kde se věnoval i těm pozměňovacím návrhům, ve kterých jsme ve valné většině jim vyšli vstříc.
Ještě jednou Jan Kasl, předseda České komory architektů: Novela zjednoduší procesy a posílí roli obcí při plánování rozvoje. A zajímavý je ještě místopředseda Svazu měst a obcí České republiky Pavel Drahovzal. Ten v zásadě reagoval i na to, co říkal pan předseda Svazu měst a obcí, nejvýznamnější instituce hájící zájmy měst a obcí v České republice: Největším přínosem novely je to, že se regionální rozvoj stane veřejným zájmem. To je za malé obce i velká města důležitý klíč k tomu, aby se předvídatelně plánovalo i stavělo. Mohl bych pokračovat dál a dál. Mohl bych říkat názor Svazu průmyslu, Asociace malých a středních podniků a živnostníků. Všichni hodnotí tento postup pozitivně, myslím tím tuto novelu, a všichni měli šanci, a to je důležité, se k ní vyjádřit, a dokonce někteří na ní i participovali.
Já to uzavřu citací bývalého guvernéra Miroslava Singera z toho ekonomického úhlu pohledu, ať se nebavíme jenom o tom stavařském.
„Novela stavebního zákona, tato novela přinese procento hrubého domácího produktu navíc.“ Tolik Miroslav Singer.
A teď závěr. Vážení kolegové a kolegyně, splnili jsme náš další slib, kterým byl, že urychlíme výstavbu, současně, že toto urychlení přinese tlak na snižování cen a netvrdíme, že tak nastane zítra. Je to dlouhodobý proces, nebude to jednoduché, ale ten tlak díky tomu, že se bude rychleji stavět, tady nepochybně, nepochybně bude, to bychom popřeli základní ekonomickou násobilku. A slíbili jsme rovněž, že nebudeme otálet, proto jsme do toho šli rychle, proto jsme se snažili vypořádávat všechny připomínky, jak nejrychleji to šlo. Proto jsme se nezdržovali tím zdlouhavým připomínkovým řízením a opakuji tím, že to byla aktualizace už o připomínkovaného stavebního zákona z let 2021 a současně jsme dali větší časový prostor mezi jednotlivými čteními pro všechny zainteresované instituce, tak jsme i díky tomu velkému pozměňováku vyšli vstříc drtivé většině těch, kteří o to zájem měli a my jim děkujeme za trpělivost, děkujeme jim za to, že to s námi uhráli. Vím, že to nikdy nebylo jednoduché.
Tím spíše, když jste byli ještě kritizováni těmi, kteří tady ten zákon dostali, bohužel do té pozice, ve které byl. Jinými slovy hlásím, že jsme splnili úkoly. Děkuji. (Potlesk koaličních poslanců.)
doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA
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