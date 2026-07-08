MŽP: Žofínský prales

Novým vyhlášením národní přírodní rezervace Žofínský prales došlo k rozšíření dosavadní chráněné plochy o území přírodní rezervace Pivonické skály. Hlavním důvodem bylo sjednocení ochrany jednoho přírodně souvislého a mimořádně hodnotného lesního komplexu. Zatímco původní národní přírodní rezervace chránila především jádrové pralesovité porosty o rozloze přibližně 102 hektarů, navazující přírodě blízké lesy v Pivonických skalách představovaly ekologicky propojenou část téže evropsky významné lokality Žofínský prales – Pivonické skály.
Nová úprava proto sjednocuje ochranu i správu území, které z přírodovědného hlediska tvoří jeden funkční celek. Nejde jen o změnu hranic na mapě, ale o významný posun od ochrany samotného jádra pralesa k ochraně celého navazujícího lesního ekosystému. Větší a ekologicky propojené území lépe odolává vnějším vlivům, poskytuje stabilnější podmínky pro přirozený vývoj lesa a vytváří lepší předpoklady pro zachování biodiverzity i ochranu vzácných druhů.
Vzácné lesy a druhy pod jednotnou ochranou
Na území původní přírodní rezervace Pivonické skály se nacházejí přírodní a přírodě blízké lesní ekosystémy národního významu. Patří mezi ně zejména květnaté a acidofilní bučiny, podmáčené smrčiny a společenstva lesních pramenišť. Území je rovněž významné výskytem vzácného mechu dvouhrotce zeleného (Dicranum viride). Rozšířením ochrany na navazující zachovalé lesní porosty vznikly vhodnější podmínky pro dlouhodobé zachování a šíření druhů vázaných na staré a přírodě blízké lesy. Současně je nyní možné nastavit jednotný režim ochrany a péče pro celé území.
Nová vyhláška také upřesňuje ochranné podmínky rezervace. Jejím cílem je posílení ochrany přirozených lesních ekosystémů, lesních pramenišť i vzácných druhů. Sjednocena byla rovněž správa území pod Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR.
Žofínský prales má v historii ochrany přírody mimořádné postavení. Ochrana zdejšího pralesa byla vyhlášena již 28. srpna 1838 majitelem novohradského panství hrabětem Jiřím Františkem Augustem Buquoyem. Jednalo se o první vědomou ochranu pralesovitého lesa na území dnešní České republiky a jednu z nejstarších v Evropě. Právě zde se zrodila myšlenka zachovat část krajiny jako svědectví přirozeného vývoje přírody pro budoucí generace.
Prales v srdci Novohradských hor
Rezervace se nachází na severních svazích Stříbrného vrchu v Novohradských horách v nadmořské výšce 735 až 825 metrů. Tvoří ji komplex pralesovitých porostů, květnatých bučin a podmáčených smrčin. Dominují zde buky, doplněné smrky, jedlemi, javory a jilmy, přičemž nejstarší stromy dosahují stáří 300 až 400 let. Na významné části území je doložen nepřetržitý přirozený vývoj lesa bez lesnických zásahů od přelomu 18. a 19. století. Celé území je součástí evropsky významné lokality Natura 2000 Žofínský prales – Pivonické skály.
Přestože samotné jádro pralesa zůstává z důvodu ochrany přírodních procesů veřejnosti nepřístupné, představuje Žofínský prales jednu z nejvýznamnějších ukázek původních lesů ve střední Evropě. Rozšíření rezervace potvrzuje snahu chránit nejen samotné jádro pralesa, ale také okolní přírodě blízké lesy, které přispívají k jeho dlouhodobému zachování.
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