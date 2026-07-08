MŽP: Žofínský prales

08.07.2026 22:33 | Monitoring
autor: PV

Nejstarší chráněné území svého druhu v České republice a jedno z nejstarších ve střední Evropě vstupuje do nové etapy ochrany. Dosavadní chráněné území doplnila přírodní rezervace Pivonické skály a nově tak vznikl jednotně chráněný lesní komplex o rozloze 441,44 hektaru. Nová vyhláška, která výrazně rozšiřuje národní přírodní rezervaci Žofínský prales platí od 1. července 2026.

MŽP: Žofínský prales
Foto: FNUSA
Popisek: FNUSA

Novým vyhlášením národní přírodní rezervace Žofínský prales došlo k rozšíření dosavadní chráněné plochy o území přírodní rezervace Pivonické skály. Hlavním důvodem bylo sjednocení ochrany jednoho přírodně souvislého a mimořádně hodnotného lesního komplexu. Zatímco původní národní přírodní rezervace chránila především jádrové pralesovité porosty o rozloze přibližně 102 hektarů, navazující přírodě blízké lesy v Pivonických skalách představovaly ekologicky propojenou část téže evropsky významné lokality Žofínský prales – Pivonické skály.

Nová úprava proto sjednocuje ochranu i správu území, které z přírodovědného hlediska tvoří jeden funkční celek. Nejde jen o změnu hranic na mapě, ale o významný posun od ochrany samotného jádra pralesa k ochraně celého navazujícího lesního ekosystému. Větší a ekologicky propojené území lépe odolává vnějším vlivům, poskytuje stabilnější podmínky pro přirozený vývoj lesa a vytváří lepší předpoklady pro zachování biodiverzity i ochranu vzácných druhů.

Vzácné lesy a druhy pod jednotnou ochranou

Na území původní přírodní rezervace Pivonické skály se nacházejí přírodní a přírodě blízké lesní ekosystémy národního významu. Patří mezi ně zejména květnaté a acidofilní bučiny, podmáčené smrčiny a společenstva lesních pramenišť. Území je rovněž významné výskytem vzácného mechu dvouhrotce zeleného (Dicranum viride). Rozšířením ochrany na navazující zachovalé lesní porosty vznikly vhodnější podmínky pro dlouhodobé zachování a šíření druhů vázaných na staré a přírodě blízké lesy. Současně je nyní možné nastavit jednotný režim ochrany a péče pro celé území.

Nová vyhláška také upřesňuje ochranné podmínky rezervace. Jejím cílem je posílení ochrany přirozených lesních ekosystémů, lesních pramenišť i vzácných druhů. Sjednocena byla rovněž správa území pod Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR. 

Žofínský prales má v historii ochrany přírody mimořádné postavení. Ochrana zdejšího pralesa byla vyhlášena již 28. srpna 1838 majitelem novohradského panství hrabětem Jiřím Františkem Augustem Buquoyem. Jednalo se o první vědomou ochranu pralesovitého lesa na území dnešní České republiky a jednu z nejstarších v Evropě. Právě zde se zrodila myšlenka zachovat část krajiny jako svědectví přirozeného vývoje přírody pro budoucí generace. 

Prales v srdci Novohradských hor

Rezervace se nachází na severních svazích Stříbrného vrchu v Novohradských horách v nadmořské výšce 735 až 825 metrů. Tvoří ji komplex pralesovitých porostů, květnatých bučin a podmáčených smrčin. Dominují zde buky, doplněné smrky, jedlemi, javory a jilmy, přičemž nejstarší stromy dosahují stáří 300 až 400 let. Na významné části území je doložen nepřetržitý přirozený vývoj lesa bez lesnických zásahů od přelomu 18. a 19. století. Celé území je součástí evropsky významné lokality Natura 2000 Žofínský prales – Pivonické skály. 

Přestože samotné jádro pralesa zůstává z důvodu ochrany přírodních procesů veřejnosti nepřístupné, představuje Žofínský prales jednu z nejvýznamnějších ukázek původních lesů ve střední Evropě. Rozšíření rezervace potvrzuje snahu chránit nejen samotné jádro pralesa, ale také okolní přírodě blízké lesy, které přispívají k jeho dlouhodobému zachování. 

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MŽP , TZ

Ing. Martin Šebestyán, MBA byl položen dotaz

Můžete popravdě odpovědět?

Jak je to s tím přidělovaní dotací Agrofertu, vy tvrdíte, že vám dala EU zelenou, Piráti opak. Můžete zveřejnit vysvětlení od orgánů EU jak to je? Jestli nemáte co tajit, tak nevidím důvod tajit ani odpověď z EU.

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