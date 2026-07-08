„Co vaše sebeúcta?“ Šéf NATO dostal nepříjemnou otázku a vykroutil se jako had

Generální tajemník NATO Mark Rutte byl dotázán na svůj nedostatek „sebeúcty“ poté, co nečinně přihlížel a nechal amerického prezidenta Donalda Trumpa pronášet ostré výroky o obsazení Grónska, obnovení války proti Íránu a přerušení obchodních vztahů se Španělskem, kvůli jeho obranným výdajům, označil jej proto za „hrozného partnera“.
„Marku, sedíte vedle Donalda Trumpa v okamžicích, kdy mluví o dobytí Grónska, o útočení na spojence jako Španělsko, o zahájení obchodních válek – o věcech, které by starý Mark Rutte zřejmě neschválil,“ zeptal se Rutteho dánský reportér krátce po jeho středečním setkání s Trumpem. „Nemá to dopad na vaši sebeúctu, když vedle něj sedíte a nic neříkáte?“ dodal.
Rutte kritiku odmítl a místo přímé reakce začal mluvit o Trumpových zásluhách.
„Víte, vždycky uznávám, když je na místě pochvala, a myslím, že bychom měli pochválit Donalda Trumpa za to, že je NATO mnohem silnější,“ odpověděl Rutte a vyhnul se tak otázce.
Dodal, že na tom má podíl nejen ruská hrozba a válka na Ukrajině, ale také Trumpův dlouhodobý tlak na evropské spojence, aby více investovali do obrany.
„Samozřejmě to souvisí s ruskou hrozbou, souvisí to s válkou na Ukrajině, ale do značné míry to souvisí také s tím, že se prezident Trump snaží vyrovnat obranné výdaje mezi USA a Evropou. A to Evropu posiluje. Díky tomu je Evropa pro Spojené státy důležitějším partnerem,“ dodal generální tajemník NATO.
WOW -- Danish reporter *goes there* with Mark Rutte— Aaron Rupar (@atrupar) July 8, 2026
"You sit next to Donald Trump at moments when he talks about conquering Greenland, talks about lashing out at allies like Spain -- things it doesn't seem like the old Mark Rutte would approve of. Does this have any affect on… pic.twitter.com/9XYisCYtF3
Rutteho odpověď vzbudila pozornost i v zahraničních médiích. Americký server The New Republic napsal, že šéf NATO otázku fakticky obešel a místo reakce na Trumpovy výroky zvolil pochvalu amerického prezidenta. Podle komentářů tak sice dal najevo, že jeho sebeúcta neutrpěla, jeho vstřícný tón vůči Trumpovi ale může ovlivnit to, jak jej vnímá veřejnost.
Mark Rutte se na summitu vyjadřoval také k dalším sporným tématům, která otevřel Trump. Americké údery na Írán označil za „naprosto nezbytné“ a zdůraznil, že Teherán podle něj porušoval příměří.
Když Trump kritizoval evropské státy, že Spojeným státům při konfliktu s Íránem nepomohly, Rutte jeho slova mírnil. Uvedl, že frustraci amerického prezidenta chápe, podle něj ale šlo jen o izolované případy a řada evropských zemí naopak pomáhala.
Mírně korigoval Trumpovu kritiku Španělska kvůli obranným výdajům a připomínal, že evropští spojenci i Kanada své výdaje výrazně navyšují. Právě v tom opakovaně vyzdvihoval Trumpovu roli: podle Rutteho americký prezident přiměl spojence, aby financování obrany brali vážněji, a NATO je díky tomu silnější.
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