„Co vaše sebeúcta?“ Šéf NATO dostal nepříjemnou otázku a vykroutil se jako had

08.07.2026 20:40 | Monitoring
autor: Natálie Brožovská

Na závěrečné tiskové konferenci summitu NATO v Ankaře čelil Mark Rutte ostré otázce dánského novináře, zda se Trumpovy výroky o Grónsku a útoky na spojence, například Španělsko, nedotýkají jeho sebeúcty. Šéf Aliance otázku fakticky obešel a místo odpovědi zvolil pochvalu amerického prezidenta. Trump si podle něj zaslouží uznání za silnější NATO a vyšší obranné výdaje Evropy.

„Co vaše sebeúcta?“ Šéf NATO dostal nepříjemnou otázku a vykroutil se jako had
Foto: Repro Youtube
Popisek: Generální tajemník NATO Mark Rutte

Generální tajemník NATO Mark Rutte byl dotázán na svůj nedostatek „sebeúcty“ poté, co nečinně přihlížel a nechal amerického prezidenta Donalda Trumpa pronášet ostré výroky o obsazení Grónska, obnovení války proti Íránu a přerušení obchodních vztahů se Španělskem, kvůli jeho obranným výdajům, označil jej proto za „hrozného partnera“.

„Marku, sedíte vedle Donalda Trumpa v okamžicích, kdy mluví o dobytí Grónska, o útočení na spojence jako Španělsko, o zahájení obchodních válek – o věcech, které by starý Mark Rutte zřejmě neschválil,“ zeptal se Rutteho dánský reportér krátce po jeho středečním setkání s Trumpem. „Nemá to dopad na vaši sebeúctu, když vedle něj sedíte a nic neříkáte?“ dodal.

Rutte kritiku odmítl a místo přímé reakce začal mluvit o Trumpových zásluhách.

„Víte, vždycky uznávám, když je na místě pochvala, a myslím, že bychom měli pochválit Donalda Trumpa za to, že je NATO mnohem silnější,“ odpověděl Rutte a vyhnul se tak otázce.

Dodal, že na tom má podíl nejen ruská hrozba a válka na Ukrajině, ale také Trumpův dlouhodobý tlak na evropské spojence, aby více investovali do obrany.

„Samozřejmě to souvisí s ruskou hrozbou, souvisí to s válkou na Ukrajině, ale do značné míry to souvisí také s tím, že se prezident Trump snaží vyrovnat obranné výdaje mezi USA a Evropou. A to Evropu posiluje. Díky tomu je Evropa pro Spojené státy důležitějším partnerem,“ dodal generální tajemník NATO.

 

Rutteho odpověď vzbudila pozornost i v zahraničních médiích. Americký server The New Republic napsal, že šéf NATO otázku fakticky obešel a místo reakce na Trumpovy výroky zvolil pochvalu amerického prezidenta. Podle komentářů tak sice dal najevo, že jeho sebeúcta neutrpěla, jeho vstřícný tón vůči Trumpovi ale může ovlivnit to, jak jej vnímá veřejnost.

Mark Rutte se na summitu vyjadřoval také k dalším sporným tématům, která otevřel Trump. Americké údery na Írán označil za „naprosto nezbytné“ a zdůraznil, že Teherán podle něj porušoval příměří.

Když Trump kritizoval evropské státy, že Spojeným státům při konfliktu s Íránem nepomohly, Rutte jeho slova mírnil. Uvedl, že frustraci amerického prezidenta chápe, podle něj ale šlo jen o izolované případy a řada evropských zemí naopak pomáhala.

Mírně korigoval Trumpovu kritiku Španělska kvůli obranným výdajům a připomínal, že evropští spojenci i Kanada své výdaje výrazně navyšují. Právě v tom opakovaně vyzdvihoval Trumpovu roli: podle Rutteho americký prezident přiměl spojence, aby financování obrany brali vážněji, a NATO je díky tomu silnější.

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Tento článek přímo v textu aktivně odakzuje na tyto zdroje:

https://newrepublic.com

https://t.co

https://www.reuters.com

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Ing. Vlastimil Hebr byl položen dotaz

V čem jste jiní?

Neznám jiné zaměstnání, kde by se mohl pít legálně alkohol jako u vás ve sněmovně. Proč ho tam potřebujete? Sněmovna sídlí v centru, kde když už, tak je dost hospod a restaurací. Proč také nezakážete konzumaci alkoholu v práci, jako je to všude jinde? A proč se bráníte tomu to kontrolovat, opět jako...

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