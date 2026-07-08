ČSÚ: Nejvíce rostly tržby za oděvy a obuv

08.07.2026 10:29 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Tržby v maloobchodě se v květnu reálně zvýšily meziročně o 4,7 % a meziměsíčně o 1,3 %. Tržby za prodej a opravy motorových vozidel vzrostly meziročně o 4,6 % a meziměsíčně o 1,0 %.

ČSÚ: Nejvíce rostly tržby za oděvy a obuv
Foto: ČSÚ
Popisek: Logo Českého statistického úřadu

Meziměsíčně se tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel) v květnu reálně zvýšily o 1,3 %, v tom za pohonné hmoty vzrostly o 1,9 %, za nepotravinářské zboží o 1,3 % a za potraviny o 0,9 %.

Meziročně se maloobchodní tržby v květnu reálně zvýšily o 4,7 %. Tržby za nepotravinářské zboží vzrostly o 7,4 % a za potraviny o 2,9 %, naopak za pohonné hmoty klesly o 0,8 %.

„Maloobchodní tržby po očištění o cenové vlivy v květnu meziročně vzrostly vyšším tempem než v předchozím měsíci. Tržby vzrostly za prodej nepotravinářského zboží a potravin, naopak za prodej pohonných hmot klesly. Nejvíce se dařilo prodejcům ve specializovaných prodejnách s oděvy a obuví,“ říká Jana Gotvaldová, vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a služeb ČSÚ.

Tržby meziročně nejvýrazněji vzrostly ve specializovaných prodejnách s oděvy a obuví, a to o 15,7 %. Naopak o 5,4 % klesly v prodejnách s počítačovým a komunikačním zařízením. Tržby v nespecializovaných prodejnách s převahou potravin vzrostly o 3,0 % a ve specializovaných prodejnách potravin se zvýšily o 2,6 %. Tržby v nespecializovaných prodejnách s převahou nepotravinářského zboží se zvýšily o 7,8 %. Internetovým a zásilkovým obchodům) tržby vzrostly o 11,6 %.

Tržby za prodej a opravy motorových vozidel3) reálně meziměsíčně vzrostly o 1,0 %. Meziročně se tržby zvýšily o 4,6 %, v tom za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) vzrostly o 4,9 % a za opravy motorových vozidel o 3,4 %.

Psali jsme:

Vyhazovali peníze z oken a vymlouvali se na dvě procenta. Tihle se teď ohánějí morálkou?
Toto je expert ČT? Máca házel pánské vtipy o ministrovi, teď hrozí
Zázračně úspěšná neziskovka a 80 milionů. Teď padlo trestní oznámení
Ukrajinku z bombového útoku v Monaku našli zastřelenou

Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

ČSÚ , TZ

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová byl položen dotaz

Rozdělení společnosti

Podle vás je viníkem prezident, který má nejsilnější mandát ze všech politiků? Podle mě jí rozdělují úplně všichni. Každý se stará jen o své voliče a zbytek pohrdá nebo se o názory jiných nezajímá. A celou tu taškařici kolem odjezdu do NATO, způsobili obě strany. Mohlo to vše fungovat jako dosud a b...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Hubnoucí injekce zanechají na obličeji nehezké stopyHubnoucí injekce zanechají na obličeji nehezké stopy Běžné nápoje zadělávající v těle na zánětBěžné nápoje zadělávající v těle na zánět

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

ČSÚ: Nejvíce rostly tržby za oděvy a obuv

10:29 ČSÚ: Nejvíce rostly tržby za oděvy a obuv

Tržby v maloobchodě se v květnu reálně zvýšily meziročně o 4,7 % a meziměsíčně o 1,3 %. Tržby za pro…