ČSÚ: Nejvíce rostly tržby za oděvy a obuv

Meziměsíčně se tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel) v květnu reálně zvýšily o 1,3 %, v tom za pohonné hmoty vzrostly o 1,9 %, za nepotravinářské zboží o 1,3 % a za potraviny o 0,9 %.
Meziročně se maloobchodní tržby v květnu reálně zvýšily o 4,7 %. Tržby za nepotravinářské zboží vzrostly o 7,4 % a za potraviny o 2,9 %, naopak za pohonné hmoty klesly o 0,8 %.
„Maloobchodní tržby po očištění o cenové vlivy v květnu meziročně vzrostly vyšším tempem než v předchozím měsíci. Tržby vzrostly za prodej nepotravinářského zboží a potravin, naopak za prodej pohonných hmot klesly. Nejvíce se dařilo prodejcům ve specializovaných prodejnách s oděvy a obuví,“ říká Jana Gotvaldová, vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a služeb ČSÚ.
Tržby meziročně nejvýrazněji vzrostly ve specializovaných prodejnách s oděvy a obuví, a to o 15,7 %. Naopak o 5,4 % klesly v prodejnách s počítačovým a komunikačním zařízením. Tržby v nespecializovaných prodejnách s převahou potravin vzrostly o 3,0 % a ve specializovaných prodejnách potravin se zvýšily o 2,6 %. Tržby v nespecializovaných prodejnách s převahou nepotravinářského zboží se zvýšily o 7,8 %. Internetovým a zásilkovým obchodům) tržby vzrostly o 11,6 %.
Tržby za prodej a opravy motorových vozidel3) reálně meziměsíčně vzrostly o 1,0 %. Meziročně se tržby zvýšily o 4,6 %, v tom za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) vzrostly o 4,9 % a za opravy motorových vozidel o 3,4 %.
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