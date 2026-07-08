Petr Hampl: Mengeleho dědicové přitvrzují

V Holandsku minulý týden schválili zákon, podle kterého mají být trestáni (až dvouletým vězením) psychiatři a terapeuti, kteří se dopustí „reverzní terapie“ (to znamená, že holce pomůžou zůstat holkou a nenechat si uřezat prsa). Jak to v podobných případech bývá, zatím je velmi nejisté, jakým způsobem bude zákon uplatňován. Zcela jistě by se měl vztahovat na případy, kdy někoho „předělají“, ta bytost po čase zjistí, že vlastně nechce být klukem, že její problém byl úplně jinde, a požaduje zpátky svůj původní život. Opačná operace bude v Nizozemí trestným činem (takže se asi bude jezdit do ciziny). Ale co třeba případy, kdy někdo přijde s požadavkem na změnu pohlaví a psychiatr odhalí, že se ve skutečnosti jedná o případ schizofrenie? Bude to trestné? Zatím nevíme.
V každém případě to znamená, že když „expert“ pošle pacienta pod hormony a pod nůž, nic neriskuje. Pokud začne řešit jeho skutečné problémy, podstupuje riziko trestního stíhání.
Celou transgender problematiku to posouvá zajímavým způsobem. Když se to objevilo, v liberálních kruzích převládalo nadšení (a v konzervativních obavy), že je to cesta ke světu, kde si lidé budou každý den vybírat pohlaví podle nálady. Ale nejsou doklady o tom, že by to šlo tím směrem. Spíš se zdá, že místy to dostává komickou podobu (někdo se identifikuje jako kočička nebo jako dinosaurus), celkově zájem o celou záležitost klesá a transgender postupně dostává charakter nikoli společenského trendu, nýbrž záležitosti vnucované společnosti brutálním násilím.
Kontrolní otázky:
Vyvrací to něco, co jsem napsal v minulosti? Do určité míry. Ani já jsem nepředpokládal, že vlna transgenderu začne tak rychle odeznívat (mimochodem, i v ČR je mezi lety 2024 a 2025 úbytek případů). Ovšem s tím rozdílem, že jsem nikdy neakceptoval, že by to mohlo nově formovat charakter západních společností. Jak jsem zmínil v úvahách o civilizaci, musí se jednat o „zvyklost“, tedy o něco dlouhodobého, na čem je relativní shoda. Tedy o opak neustálých chaotických změn pravidel. Transgender k žádnému stabilnímu uspořádání nesměřoval.
Dá se z toho vyvodit obecný trend? Pokud aktivisté vidí, že ztrácejí pozice, radikalizují se. Jenže když vidí, že pozice získávají, taky se radikalizují. Vlastně je to jedno. Když jim ustoupíte, přijdou s ještě nesmyslnějšími požadavky. Když jim neustoupíte, taky s nimi přijdou.
Prognóza: Požadavky na kriminalizaci běžné terapeutické práce se objeví i u nás. Česká televize, Český rozhlas, oligarcha Lukačovič a Pirátská strana nás budou bombardovat argumenty typu „všechny civilizované státy to už zavedly“.
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(zdroj: petrhampl.com)
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