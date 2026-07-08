Sokol (ODS): To byl projev jako v Bělorusku, pane Havlíčku

08.07.2026 22:33 | Monitoring
autor: PV

Projev na 24. schůzi Poslanecké sněmovny 8. července 2026 k návrhu poslanců části koaličních poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon.

Sokol (ODS): To byl projev jako v Bělorusku, pane Havlíčku
Foto: Hans Å tembera
Popisek: Stínový poradce za ODS pro EU Petr Sokol

Vážený pane místopředsedo, členové vlády, to, co jsme tady slyšeli před chvíli z úst pana vicepremiéra byl projev jako v Bělorusku. Takhle se podle mě schvaluje stavební zákon v běloruském parlamentu. Opozice, stůjte v rohu, nic nám neříkejte, my jsme ti nejlepší, pak si poslechneme ódu na revoluční legislativu, pryč s připomínkovým řízením. Slyšeli jsme to tady ostatně už taky od některých koaličních poslanců. Pak hned půjdeme pryč s Ústavním soudem. Já se tedy bojím, že do roka a do dne zjistíme, že tahleta cesta nikam nevedla a že se snad konečně vrátíme k tomu, že se zásadní zákony budou předkládat normálně, standardně, s připomínkovým řízením, protože to není žádná pomoc. Sami tady dáváte jeden pozměňovací návrh na svůj pozměňovací návrh za sebou. Takže kdybyste možná začali normálně, tak bychom se dostali rychleji do cíle, který věřím, je pro nás společný. Stejně tak to, že tady kritizujete, že se tady věčně debatuje o těch věcech, a říkáte tomu obstrukce, to je zase jako v Bělorusku. A poslední poznámka vzhledem k mé profesi: abyste tady říkal opozičním stranám, že jsou kolektivistické, to jste se asi zapomněl. My už teď sedíme opačně. Tohleto je opozice, tam je koalice, tam je kolektivismus. (Poslanec Sokol gestikuluje.) Děkuju. (Potlesk opozičních poslanců.)

PhDr. Petr Sokol, Ph.D.

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