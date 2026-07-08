ČEZ: První absolventi unikátního oboru nastupují

08.07.2026 16:32 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Skupina ČEZ posílí své týmy o první absolventy unikátního učebního oboru svářeč potrubář v jaderné energetice, který vznikl ve spolupráci se Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm Hněvkovice. S koncem školního roku ukončili první učni tříleté studium. Čtyři ze sedmi absolventů už mají uzavřené pracovní smlouvy a od 1. srpna nastoupí do společnosti ČEZ Energoservis.

ČEZ: První absolventi unikátního oboru nastupují
Foto: ČEZ
Popisek: Logo ČEZ

Mladí absolventi přitom nenastupují do neznámého prostředí. Už během studia pravidelně docházeli k temelínským dodavatelů a do tréninkovém centru Temelína na praxi. Vyzkoušeli si například řezání, ohýbání, vrtání, broušení nebo svařování kovových materiálů.

K jádru od uměleckého kovářství

„Práce se železem mě hodně baví. Jsem vyučený jako umělecký kovář a podkovář, už tam jsme svařovali. Když otevřeli obor Svářeč a potrubář v jaderné energetice, tak jsem se rozhodl přihlásit. Svařování mě baví, jsem rád, že do Temelína mohu po prázdninách nastoupit,“ uvedl jednadvacetiletý David Huňady z Českých Budějovic.
Z Týna nad Vltavou do hněvkovické školy dojížděl o rok starší František Pražák. „Z hněvkovické školy už mám výuční list na opraváře zemědělských strojů, kde jsme také hodně svařovali. Svařování má podle mě budoucnost, navíc bydlím kousek od elektrárny a tak jsem nastoupil i do oboru Svářeč a potrubář v jaderné energetice, který mi otevřel dveře pro práci v Temelíně,“ řekl mladý učeň.

Zajištění kapacit pro další desítky let i nové bloky

ČEZ a jeho dodavatelé v poslední době avizují rostoucí zájem o kvalifikované svářeče. I proto před třemi lety Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Hněvkovice ve spolupráci s energetiky otevřely jako první v České republice tento specializovaný obor. „Vedle běžné údržby nás čeká řada velkých projektů modernizace a také příprava na dlouhodobý provoz obou našich jaderných elektráren. Cíleně zaměřené obory jsou pro nás důležitou cestou, jak dlouhodobě zajistit dostatek kvalifikovaných specialistů,“ upřesnil Bohdan Zronek, člen představenstva ČEZ a ředitel divize jaderná energetika.

Obor Svářeč a potrubář v jaderné energetice funguje na Střední odborné škole a středním odborném učilišti Hněvkovice od září 2023. Vznikl s cílem připravit odborníky přesně na míru potřebám jaderné energetiky. Zaměřuje se na kombinaci svářečských a potrubářských dovedností, které jsou klíčové pro bezpečný a spolehlivý provoz jaderných zařízení. Učni se zde připravují na aktuálně nejmodernějším zařízení. Součástí těchto partnerství jsou i oborné stáže přímo v prostředí jihočeské jaderné elektrárny. Loni škola zahájila výuku v maturitním oboru mechanik strojů a zařízení se zaměřením na svařování. Od nového školního roku otevře obor Technik jaderných zařízení.

Od začátku roku elektrárna Temelín vyrobila 7,9 terawatthodin elektřiny. Společně s Dukovany jde o zdroje, které produkují největší množství čisté elektrické energie a podílí se tak výraznou měrou na bezemisní výrobě Skupiny ČEZ. Ročně se díky jaderným elektrárnám nevypustí do ovzduší přibližně dvě desítky miliónů tun CO2.

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Ing. Martin Šebestyán, MBA byl položen dotaz

Můžete popravdě odpovědět?

Jak je to s tím přidělovaní dotací Agrofertu, vy tvrdíte, že vám dala EU zelenou, Piráti opak. Můžete zveřejnit vysvětlení od orgánů EU jak to je? Jestli nemáte co tajit, tak nevidím důvod tajit ani odpověď z EU.

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