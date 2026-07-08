ČEZ: První absolventi unikátního oboru nastupují

Mladí absolventi přitom nenastupují do neznámého prostředí. Už během studia pravidelně docházeli k temelínským dodavatelů a do tréninkovém centru Temelína na praxi. Vyzkoušeli si například řezání, ohýbání, vrtání, broušení nebo svařování kovových materiálů.
K jádru od uměleckého kovářství
„Práce se železem mě hodně baví. Jsem vyučený jako umělecký kovář a podkovář, už tam jsme svařovali. Když otevřeli obor Svářeč a potrubář v jaderné energetice, tak jsem se rozhodl přihlásit. Svařování mě baví, jsem rád, že do Temelína mohu po prázdninách nastoupit,“ uvedl jednadvacetiletý David Huňady z Českých Budějovic.
Z Týna nad Vltavou do hněvkovické školy dojížděl o rok starší František Pražák. „Z hněvkovické školy už mám výuční list na opraváře zemědělských strojů, kde jsme také hodně svařovali. Svařování má podle mě budoucnost, navíc bydlím kousek od elektrárny a tak jsem nastoupil i do oboru Svářeč a potrubář v jaderné energetice, který mi otevřel dveře pro práci v Temelíně,“ řekl mladý učeň.
Zajištění kapacit pro další desítky let i nové bloky
ČEZ a jeho dodavatelé v poslední době avizují rostoucí zájem o kvalifikované svářeče. I proto před třemi lety Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Hněvkovice ve spolupráci s energetiky otevřely jako první v České republice tento specializovaný obor. „Vedle běžné údržby nás čeká řada velkých projektů modernizace a také příprava na dlouhodobý provoz obou našich jaderných elektráren. Cíleně zaměřené obory jsou pro nás důležitou cestou, jak dlouhodobě zajistit dostatek kvalifikovaných specialistů,“ upřesnil Bohdan Zronek, člen představenstva ČEZ a ředitel divize jaderná energetika.
Obor Svářeč a potrubář v jaderné energetice funguje na Střední odborné škole a středním odborném učilišti Hněvkovice od září 2023. Vznikl s cílem připravit odborníky přesně na míru potřebám jaderné energetiky. Zaměřuje se na kombinaci svářečských a potrubářských dovedností, které jsou klíčové pro bezpečný a spolehlivý provoz jaderných zařízení. Učni se zde připravují na aktuálně nejmodernějším zařízení. Součástí těchto partnerství jsou i oborné stáže přímo v prostředí jihočeské jaderné elektrárny. Loni škola zahájila výuku v maturitním oboru mechanik strojů a zařízení se zaměřením na svařování. Od nového školního roku otevře obor Technik jaderných zařízení.
Od začátku roku elektrárna Temelín vyrobila 7,9 terawatthodin elektřiny. Společně s Dukovany jde o zdroje, které produkují největší množství čisté elektrické energie a podílí se tak výraznou měrou na bezemisní výrobě Skupiny ČEZ. Ročně se díky jaderným elektrárnám nevypustí do ovzduší přibližně dvě desítky miliónů tun CO2.
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