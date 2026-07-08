Kučera (TOP 09): Tohle poškodí české stavebnictví

08.07.2026 21:05 | Monitoring
autor: PV

Projev na 24. schůzi Poslanecké sněmovny 8. července 2026 k návrhu poslanců části koaličních poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon.

Kučera (TOP 09): Tohle poškodí české stavebnictví
Foto: TOP 09
Popisek: Michal Kučera

Já děkuju za slovo, pane předsedající. Pane ministře Havlíčku, jak se říká, drzé čelo, poplužní dvůr, to jste teď přesně předvedl, kdy jste, prosím, byl celou dobu projednávání tohoto zákona? Ve Sněmovně rozhodně ne. Já jsem vás neviděl ani tady, ani na hospodářském výboru. Ten váš projev, který jste tady předvedl, prosím pěkně, já bych to chápal jako předvolební projev, možná je to správné k vašim voličům takhle mluvit nebo možná ještě bych to chápal někdy v tom prvním čtení, ale všiml jste si, jaký paskvil jste předložili, ten váš projednaný zákon, který jste několik let připomínkovali, odpracovali jste si to v tom území? Tak prosím pěkně, toto jsou jenom pozměňovací návrhy. (Ukazuje materiál.) Vaše pozměňovací návrhy k vašemu zákonu skvěle připravenému. Prosím vás, nevoďte nás tady za nos, vždyť to je úplně trapný a opravdu ještě se nějakým způsobem odvolávat, co někde bylo či nebylo a že to je poslední výstřel. Ne, já doufám, že to je váš poslední výstřel, protože to, co jste tady teďka předvedl, je naprosto trapné. Vy jste to tady promlčel, celé ty 3 čtení jste tady mlčel, s vámi tady mlčela paní ministryně Mrázová, která měla oči připíchnuté do obrazovky. Ta nezareagovala vůbec na nic, ta radši mlčela, protože se k tomu ani nechtěla vyjadřovat. Proč jste nebyl na hospodářském výboru? Tam jsme měli desítky a desítky otázek. Ano, my chceme stavět, ale chceme stavět podle zákona, který dá stejné pravomoce jak stavebníkům, tak těm občanům, kteří jsou těmi stavbami dotčeny, tak veřejným veřejným skupinám, tak samozřejmě občanským skupinám. A kde máme tu jistotu, že tento zákon to dá, když vy o tom nemluvíte, paní ministryně Mrázová o tom nemluví. Je to paskvil. Stydím se za to, co jste tady předvedli vy. A já doufám, že tenhleten zákon nepoškodí a opravdu doufám, že tento zákon nepoškodí české stavebnictví více než teď to vypadá.

Ing. Michal Kučera

  • TOP 09
  • poslanec
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Kučera , TOP 09

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Neznám jiné zaměstnání, kde by se mohl pít legálně alkohol jako u vás ve sněmovně. Proč ho tam potřebujete? Sněmovna sídlí v centru, kde když už, tak je dost hospod a restaurací. Proč také nezakážete konzumaci alkoholu v práci, jako je to všude jinde? A proč se bráníte tomu to kontrolovat, opět jako...

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