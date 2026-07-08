Ne, není pryč. Evropské „šmírování“ Chat Control se vrátilo

08.07.2026 21:25 | Monitoring
autor: Natálie Brožovská

Kontroverzní návrh Chat Control se vrací do Evropského parlamentu a znovu rozděluje nejen europoslance, ale i odborníky na ochranu soukromí. Kritiku vyvolalo také hlasování většiny českých europoslanců za ANO i podpora Danuše Nerudové.

Ne, není pryč. Evropské „šmírování“ Chat Control se vrátilo
Foto: kr-stredocesky.cz
Popisek: Počítač

Evropský parlament bude tento týden znovu hlasovat o kontroverzní legislativě známé jako Chat Control. Ta se týká výjimky z pravidel ePrivacy, která online platformám, jako jsou WhatsApp či Messenger, umožňuje dobrovolně vyhledávat, nahlašovat a odstraňovat materiály zobrazující sexuální zneužívání dětí.

Dočasný právní rámec už vypršel 3. dubna. Evropská komise proto navrhla jeho prodloužení, než bude přijata trvalá podoba zákona. Parlament ale prodloužení v březnu odmítl poměrem 311 hlasů proti, 228 pro a 92 europoslanců se zdrželo.

Návrh se nyní do Evropského parlamentu vrací prostřednictvím zřídka využívané procedury druhého čtení, kterou prosadila nejsilnější frakce Evropská lidová strana. Kritici tento postup označují za právní kličku: pro odmítnutí nebo změnu návrhu bude tentokrát potřeba absolutní většina všech europoslanců, tedy nejméně 361 hlasů. Podle odpůrců tak zastánci návrhu získávají výrazně lepší výchozí pozici než při běžném hlasování

Podle verze, na které se dohodly členské státy EU, by výjimka platila až do roku 2028. Poskytovatelé online služeb by tak i nadále mohli dobrovolně odhalovat a hlásit obsah se sexuálním zneužíváním dětí. Kritici ale varují, že návrh může znamenat nepřiměřený zásah do soukromé komunikace, zejména u koncově šifrovaných služeb.

Z českých europoslanců podpořili zrychlené projednání návratu Chat Control zástupci STAN, TOP 09, KDU-ČSL a většina europoslanců ANO. Proti byli naopak zástupci Pirátů, Stačilo! a SPD, proti hlasoval také jeden z europoslanců ODS. Část českých zástupců se hlasování nezúčastnila.

Celkově návrh na zrychlené projednání prošel těsně: 331 europoslanců bylo pro, 304 proti a 11 se zdrželo. Výsledek tak ukazuje, že kolem návratu Chat Control panuje v Evropském parlamentu výrazný spor.

Na výsledek hlasování reagoval i novinář Adam Růžička. Na síti X vyzval premiéra Andreje Babiše (ANO), aby vysvětlil, proč většina europoslanců jeho hnutí podpořila zrychlené projednání Chat Control 1.0.

„Mohl by se Andrej Babiš vyslovit k tomu, proč europoslanci z ANO podporují šmírování? Třeba nějaká poradkyně pro občanské svobody by mu to mohla vysvětlit Natálie Vachatová,“ uvedl.

Zvlášť se Růžička obrátil i na europoslankyni Danuši Nerudovou (STAN), které připomněl její loňské vyjádření, že Chat Control nepodporuje. Otázkou „Co se změnilo?“ tak narážel na možný rozpor mezi jejím dřívějším odmítavým postojem a nynějším hlasováním pro rychlejší projednání návrhu, který kritici označují za návrat Chat Control.

 

Legislativa známá jako Chat Control je dlouhodobě terčem kritiky kvůli možným dopadům na soukromí. Odpůrci varují, že skenování komunikace může vést k plošnému prohledávání soukromých zpráv lidí, kteří nejsou z ničeho podezřelí. Objevují se také obavy, že ochrana dětí před sexuálním zneužíváním může sloužit jako záminka k prosazení širší kontroly online komunikace.

Kritici z řad ochránců digitálních práv zároveň upozorňují, že podobná opatření mohou oslabit koncové šifrování, na němž stojí bezpečnost aplikací typu Signal, WhatsApp nebo Messenger.

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EP , x , ANO , Nerudová , Chat Control

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Ing. Vlastimil Hebr byl položen dotaz

V čem jste jiní?

Neznám jiné zaměstnání, kde by se mohl pít legálně alkohol jako u vás ve sněmovně. Proč ho tam potřebujete? Sněmovna sídlí v centru, kde když už, tak je dost hospod a restaurací. Proč také nezakážete konzumaci alkoholu v práci, jako je to všude jinde? A proč se bráníte tomu to kontrolovat, opět jako...

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