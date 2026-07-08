Lesy ČR: Meruňkobraní v Židlochovicích

Návštěvníci najdou stánek v areálu před zámkem. Už od půl jedenácté se tam budou prodávat oblíbené delikatesy z nabídky místní podnikové prodejny, jako je zvěřinová paštika, jelení guláš, lančmít z divočáka, zvěřinové nebo dančí klobásy. Od 11 hodin bude připravené občerstvení, třeba pečená žebra z divočáka nebo zvěřinové klobásy z grilu s pečivem a tradičními přílohami i speciálním meruňkovým dipem ve sladší i pikantní variantě. Chybět nebude ani pivo, limonády a pro askety voda.
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