Lesy ČR: Meruňkobraní v Židlochovicích

08.07.2026 19:34 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Do tradičního Meruňkobraní v Židlochovicích se v sobotu 11. července opět zapojí i tamější lesní závod Lesů ČR.

Lesy ČR: Meruňkobraní v Židlochovicích
Foto: lesycr.cz
Popisek: Lesy ČR - logo

Návštěvníci najdou stánek v areálu před zámkem. Už od půl jedenácté se tam budou prodávat oblíbené delikatesy z nabídky místní podnikové prodejny, jako je zvěřinová paštika, jelení guláš, lančmít z divočáka, zvěřinové nebo dančí klobásy. Od 11 hodin bude připravené občerstvení, třeba pečená žebra z divočáka nebo zvěřinové klobásy z grilu s pečivem a tradičními přílohami i speciálním meruňkovým dipem ve sladší i pikantní variantě. Chybět nebude ani pivo, limonády a pro askety voda.

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Lesy ČR , TZ

Ing. Martin Šebestyán, MBA byl položen dotaz

Můžete popravdě odpovědět?

Jak je to s tím přidělovaní dotací Agrofertu, vy tvrdíte, že vám dala EU zelenou, Piráti opak. Můžete zveřejnit vysvětlení od orgánů EU jak to je? Jestli nemáte co tajit, tak nevidím důvod tajit ani odpověď z EU.

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Do tradičního Meruňkobraní v Židlochovicích se v sobotu 11. července opět zapojí i tamější lesní záv…