Olomoucký kraj: Startuje kampaň na podporu zaměstnavatelů přátelských rodině

„Podpora rodin a kvalitního pracovního prostředí patří k prioritám Olomouckého kraje. Chceme zaměstnavatelům nabídnout konkrétní pomoc a praktické nástroje, které jim usnadní zavádění prorodinných opatření a posílí jejich atraktivitu na současném pracovním trhu,“ uvedl Martin Škurek, náměstek hejtmana Olomouckého kraje pro sociální věci a záležitosti seniorů.
Audit pomáhá zaměstnavatelům zhodnotit, jak jejich firemní prostředí podporuje zaměstnance v různých životních situacích. Zaměřuje se například na firemní kulturu, flexibilní formy práce, management mateřské a rodičovské dovolené, rovné příležitosti, podporu neformálně pečujících i společenskou odpovědnost. Nejde vyloženě o kontrolu, ale o nástroj, který organizacím pomůže určit jejich silné stránky i to, kam směřovat další rozvoj.
„Síť pro rodinu se podpoře toho, jak sladit pracovní a rodinný život, věnuje dlouhodobě. Certifikaci Společnost přátelská rodině udělujeme od roku 2004 a kampaň v Olomouckém kraji realizujeme už popáté,“ uvedla Irena Přibylová, ředitelka Sítě pro rodinu, z.s.
Audit probíhá formou dotazníků, analýzy interních dokumentů, konzultací se zaměstnavateli a také formou rozhovorů se zaměstnanci. Obvykle trvá tři měsíce. Zaměstnavatelé, kteří splní stanovená kritéria, získají certifikát Společnost přátelská rodině s platností na tři roky.
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