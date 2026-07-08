Olomoucký kraj: Startuje kampaň na podporu zaměstnavatelů přátelských rodině

08.07.2026 13:44 | Monitoring
autor: PV

Kampaň zaměřená na podporu zaměstnavatelů v oblasti slaďování pracovního a rodinného života aktuálně startuje v Olomouckém kraji. Díky spolupráci kraje a organizace Síť pro rodinu mohou firmy a organizace z regionu využít zdarma prorodinný audit Společnost přátelská rodině. Do kampaně se může zapojit až pět zaměstnavatelů z kraje.

Olomoucký kraj: Startuje kampaň na podporu zaměstnavatelů přátelských rodině
Foto: Olomoucký kraj
Popisek: Olomoucký kraj, logo.

„Podpora rodin a kvalitního pracovního prostředí patří k prioritám Olomouckého kraje. Chceme zaměstnavatelům nabídnout konkrétní pomoc a praktické nástroje, které jim usnadní zavádění prorodinných opatření a posílí jejich atraktivitu na současném pracovním trhu,“ uvedl Martin Škurek, náměstek hejtmana Olomouckého kraje pro sociální věci a záležitosti seniorů.

Audit pomáhá zaměstnavatelům zhodnotit, jak jejich firemní prostředí podporuje zaměstnance v různých životních situacích. Zaměřuje se například na firemní kulturu, flexibilní formy práce, management mateřské a rodičovské dovolené, rovné příležitosti, podporu neformálně pečujících i společenskou odpovědnost. Nejde vyloženě o kontrolu, ale o nástroj, který organizacím pomůže určit jejich silné stránky i to, kam směřovat další rozvoj.

„Síť pro rodinu se podpoře toho, jak sladit pracovní a rodinný život, věnuje dlouhodobě. Certifikaci Společnost přátelská rodině udělujeme od roku 2004 a kampaň v Olomouckém kraji realizujeme už popáté,“ uvedla Irena Přibylová, ředitelka Sítě pro rodinu, z.s.

Audit probíhá formou dotazníků, analýzy interních dokumentů, konzultací se zaměstnavateli a také formou rozhovorů se zaměstnanci. Obvykle trvá tři měsíce. Zaměstnavatelé, kteří splní stanovená kritéria, získají certifikát Společnost přátelská rodině s platností na tři roky.

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kraj Olomoucký , TZ

Ing. Vlastimil Hebr byl položen dotaz

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Neznám jiné zaměstnání, kde by se mohl pít legálně alkohol jako u vás ve sněmovně. Proč ho tam potřebujete? Sněmovna sídlí v centru, kde když už, tak je dost hospod a restaurací. Proč také nezakážete konzumaci alkoholu v práci, jako je to všude jinde? A proč se bráníte tomu to kontrolovat, opět jako...

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