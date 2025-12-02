Vojtěch (ANO): Čekat roky na dotace je nesmysl

02.12.2025 14:07 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k EPC projektům

Vojtěch (ANO): Čekat roky na dotace je nesmysl
Foto: Hans Štembera
Popisek: Adam Vojtěch

Moderní nemocnice nejsou luxus, ale nutnost. Jednou z cest k nim jsou i EPC projekty. O co jde a proč je podporuji? ?? Energetické hospodaření v našich nemocnicích je často zastaralé, drahé a neefektivní. Budovy trpí dlouhodobým podinvestováním. Pokud chceme, aby naše nemocnice byly moderní, bezpečné a fungovaly bez zbytečných ztrát, potřebujeme chytrá řešení. 

Proto EPC projekty (Energy Performance Contracting).

Díky nim můžeme modernizovat nemocnice bez nutnosti velké počáteční investice. Specializovaná firma udělá investici, garantuje úspory a nemocnice splácí až z toho, co skutečně ušetří. 

  • modernizace může začít hned
  • nemocnice šetří miliony
  • kvalitní prostředí pro pacienty i zdravotníky
  • žádné zatížení rozpočtu
  •  žádné čekání na dotace 

Jednoduše: méně energií, více peněz na péči.

EPC projekty už prokázaly svou účinnost v mnoha nemocnicích. Je čas, aby se staly standardem všude tam, kde mohou pomoci. Zdravotnický deník o tom napsal víc ZDE.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA

  • BPP
  • poslanec
autor: PV

