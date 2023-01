Vondráček (ANO): Příště budete třeba v opozici vy, chovejte se slušně

reklama

Děkuji za slovo. Já jsem váhal, jestli vystoupit, protože debata co bylo v minulých obdobích nás asi moc nikam neposouvá. Ale já jsem rád, jestli se to nechá zpracovat, bude to složité, protože v každé schůzi skoro byly včleněny nějaké opoziční body a těžko se zpětně bude zjišťovat, jaké opoziční body to byly. Ale zjistíte, že jsme schvalovali celkem běžně. Ta statistika bude zdeformovaná tím, že poslední opoziční okénko v tom předchozím volebním období bylo skutečně v březnu 2020, ale pak začal covid za prvé.

A za druhé. My jsme měli 121 nebo kolik senátních vratek. My jsme ztratili hrozně moc senátního času tím, že nám jinak složený Senát běžně vracel zákony. To v tomto volebním období nenastává. Já vás jenom chci potěšit jednou historkou veselou, protože když byla předchozí vláda a bylo hlasování o nedůvěře vládě, tak bylo grémium. A my jsme se nějak dohodli, že tedy budeme dělat ten zip, že ho umožníme. Vždycky jeden opoziční, jeden koaliční. Bylo dohodnuto, že první vystoupí opoziční lídr, což je současný premiér Petr Fiala, po něm vystoupil tehdejší premiér Andrej Babiš a pak se mělo střídat. A protože my jsme tenkrát udělali to, co vy, také se ti naši ministři přihlásili první. Tak jsem první po Andreji Babišovi dal Alenu Schillerovou. Takže šli dva naši. A přišel za mnou naprosto rozčilený Honza Farský, co si to dovoluji, že jsem to naprosto přehnal a že ruším veškeré dohody. Jak je možné, že vystupují dva za ANO po sobě.

A na konci mi říká: Radku, máš to zapotřebí? A odešel. A vidíte a teď se to otočilo a vás je tady deset, patnáct po sobě a vůbec vám to nepřijde divné. Tak já vám jenom připomínám, že jestli funguje demokracie, tak příště budete třeba v opozici vy, pak se to zase vystřídá. Tak prosím vás, na to pamatujte, nenechme se do toho zatáhnout. Zkrátka jednou jste v koalici nebo v opozici, ale chovejme se k sobě nějak konzistentně. (Předsedající: Čas.) Dřív vám to vadilo. (Potlesk několika poslanců z řad ANO.)

