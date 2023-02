Vondráček (ANO): Tohle přece nemůžete nechat projít, pane ministře. Co je moc, to je moc

reklama

Já jsem to nedopovídal, možná tu debatu vrátím trochu o kousek zpátky než ji posunula Berenika. Opravdu, budu to brát jako nějaký takticko-strategický pokus o to, dostat zpátky do hry debatu o zákonu o střetu zájmů a v tom případě uznávám, že je to chytrý tah. Ale prosím vás, ten přílepek, který tu dneska máme, ten opravdu není způsobilý k tomu, aby byl ve třetím čtení schválen a aby se z něho stala legislativa téhle země, aby byl součástí českého právního řádu.

Skutečně jsou tam nedostatky, je to nedomyšlené a je to potenciálně velmi nebezpečné. Mimo jiné se tu svěřují pravomoce Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a vy všichni víte a všichni jsme do jisté míry kritici té instituce, protože když jsme ten zákon přijímali, tak jsme si to asi představovali trošku jinak. A bez personálního zabezpečení, finančního zabezpečení, bez promyšlení, byste chtěli dát možnost tomuto úřadu podávat žaloby a zasahovat do správního řízení.

Dále je tam nějaký problém s retroaktivitou. My budeme mít spoustu času si o tom pohovořit, ale já bych se chtěl tady dovolat právního vědomí a vzdělání pana ministra Šalomouna, který tu sedí, chtěl bych se dovolat právního vědomí ministra spravedlnosti Pavla Blažka a všech, kteří prostě mají nějakou zkušenost s legislativou, kteří mají nějaké právní vzdělání. Opravdu, tohle přece nemůžete nechat projít, pane ministře. Co je moc, to je moc.

Pojďme tedy debatovat o střetu zájmů, vraťme se k té debatě, kterou jsme přerušili minulý rok, protože byly závažnější otázky ve Sněmovně a protože tady ta debata, která bude, tak nám blokovala normální jednání.

Mgr. Radek Vondráček ANO 2011



