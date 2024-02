reklama

Vládní propaganda rozdělování na dezoláty a demokraty zafungovala na 100 %, to se pětikoalici musí uznat, že to byl parádní kousek ve zbytku Evropy nevídaný. Pouze u nás se podařilo protestující zemědělce takto rozdělit a skutečné celoevropské problémy, plus naše národní starosti zemědělců, odsunout někam na druhou kolej. Ale opravdu si nemyslím, ze by tyhle “figle” mohly fungovat až do konce tohoto volebního období. Nebo myslíte, že ano?

