Vondráček (Svobodní): Fandím ze všech sil Orbánovi a jeho spojencům

06.04.2026 16:02 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k blížícm se volbám v Maďarsku

Popisek: Předseda Svobodných, poslanec Libor Vondráček

Za týden proběhnou v Maďarsku velmi důležité volby a my do té doby budeme svědky zvláštního jevu. V daleko vyšší frekvenci se nyní budou voliči toho pána dole (aspirant na komunistického rozvědčíka) pohoršovat nad tím pánem nahoře (antikomunistický studentský vůdce v roce 1989)

Nadávat na Viktora Orbána kvůli údajnému “autoritářství a potlačování demokracie” a velebit Petra Pavla kvůli “demokratickým hodnotám”? I to je součást svobody slova. Slova v tomto duchu jsou ovšem možná nejabsurdnější masový jev, který v ČR poslední roky zažíváme.

Viktor Orbán určitě nedělá všechno správně, jako každý člověk i on je chybující. Každopádně v důležitém roce 1989 stál na správné straně, a už jen to dneska u nás nemůže říct každý. Vedle toho dělal dodnes už 20 let premiéra Maďarska a možná za týden vyhraje páté volby v řadě, to fakt není žádný nazdárek. ?? Takže za mne klobouk dolu, velký respekt a z těchto dvou má dle mého názorů k morálnímu majáku o kilometr blíže právě muž s pendrekem pod krkem na horním obrázku:

1989

Jeho soupeř ovšem není Petr Pavel a Peter Magyar a já se vždy musím na volby v cizí zemi dívat profesionálně jako český politik optikou toho, co ČR získá nebo ztratí vítězstvím jednoho ci druhého. A i zde to vychází ve prospěch Orbana.

Peter Magyar totiž slibuje ‚kritický‘ proevropský postoj, což znamená například přijetí eura do 2030. Další země z našeho okolí eurozóně? To je přesně to, co ČR nepotřebuje. Místo toho, aby bylo Maďarsko dál náš spojenec a bránilo spolu s námi suverenitu členských států před diktátem Bruselu, chce Magyar Maďarsko ještě pevněji přivázat k nefunkčnímu euro-kolosu.

Maďaři nás před mnoha staletími bránili před rozpínavými Turky a nyní nás brání před rozpínavostí Bruselu. Konec Orbána na pozici premiéra znamená konec Maďarska jako spojence v tomto boji. Za týden tak fandím ze všech sil Orbánovi a jeho spojencům.

Mgr. Libor Vondráček

  Svobodní
  • předseda Svobodných
  • poslanec
