Vondráček (Svobodní): Máme se i v Česku obávat rumunského a francouzského scénáře?

Z dění v Evropě mě mrazí. Elitáři se opět bojí svého lidu a zkoušejí vykleštit demokracii, aby volby přinášely jen kosmetické změny.

Vyrůstal jsem v zemi, kde po roce 1989 slibovali svobodu. Moji starší známí věřili, že se nikdy nedožijí svého mládí. Ale teď? Teď vidíme, jak se to láme. V Rumunsku vyřadili Georgeska až po výhře v prvním kole prezidentských voleb, protože prý měl podezřelou kampaň. Důkazy? Mlhavé a směšné. Vždyť parlamentní volby, ve kterých vyhrál establishment, se konaly ve stejné době a nikdo je nezrušil. Proběhly snad ve vzduchoprázdnu?

Ani dění ve Francii není náhoda. Je to křeč systému, jenž se bojí lidí, kteří chtějí zastavit nesvobodný vývoj navzdory europropagandě. Bývalý eurokomisař Breton vyhrožoval už před volbami v Německu, že je připraven rumunský scénář, kdyby sčítání voleb proběhlo „špatně“.

Lhal bych, kdybych řekl, že obavy o české volby nemám. Obavy mám, ale strach ne. Jako právník jsem už mockrát viděl, jak se právo dá zneužít. Jak se nejen za covidu ohýbaly paragrafy vůči těm, kdo šli proti proudu.

Teď není čas na naivitu, je třeba si jasně říct, že stav našeho práva napomáhá tomu, aby ho politický tlak mohl překroutit. Proto jsme se do voleb spojili a jsme připraveni stát v první linii za svobodu a skutečnou demokracii – ať to stojí co to stojí.

(psáno pro Deník.TO)

