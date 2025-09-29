Vondráček (Svobodní): Nepohodlní lidé dostávají cejch od ministerstva vnitra

Svoboda slova? Podle KB nelze zřídit účet osobě s rodným číslem, u kterého vnitro uvedlo slovo dezinformator!?
Dnes mi na Svedomi-naroda.cz vyšel rozhovor, ve kterém dostávám velmi zajímavé a docela neobvyklé otázky ZDE.
Až při natáčení tohoto rozhovoru jsem se dozvěděl děsivou věci… Jistě znáte Viktora s Markétou, nebo minimálně jejich projekt, který od období tuhého covidismu mapuje vážná témata, která prožívají statisíce možná miliony lidí v naší zemi.
Kladou otázky a v nezkreslené podobě předávají odpovědi respondentů v rozhovorech nebo dokumentárních filmech, které tvoří. Dělají to, co by měl dělat každý slušný novinář. A to je systému na obtíž…
Jak jinak si vysvětlit, že při zřizování účtu vyskočila u jména Viktor Baroš hláška “dezinformator”, která vycházela ze seznamu vytvořeného ministerstvem vnitra? Člověk, který v podstatě nevyjadřuje žádné svoje názory, jen pokládá otázky a zveřejňuje, je toto trestán na popud státního orgánu.
Přijde vám to šílené? Mě taky! Nepohodlní lidé dostávají cejch od ministerstva vnitra, aby jim byla zamezena např. Možnost zřídit si účet.
Toto je bohužel jedna z otázek těchto voleb. Odmítneme to nebo se smíříme s tím, ze toto bude realita České republiky v následujících letech?
MIMO ZÁBĚR: Má KB u vašeho rodného čísla od ministerstva vnitra slovo dezinformátor a neotevře vám kvůli tomu účet?
Mgr. Libor Vondráček
