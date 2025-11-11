Vondráček (Svobodní): Přesně před 107 lety skončila strašná světová válka

Na hrdiny, kteří za náš život ve svobodě a nezávislosti riskovali nebo dokonce ztratili ten svůj, nesmíme nikdy zapomenout! Dnes si připomínáme výročí konce první světové války (11.11. 1918 v 11:00 světového času), což je symbolicky také den válečných veteránů.
S Vítkem, který už má za sebou křtiny a může na hřbitov, jsme proto dnes donesli květinu na hrob generála Karla Kutlvašra, který vedl již v roce 1918 české legie v Rusku a poté vedl také v roce 1945 Pražské povstání proti nacistům.
Po únoru 1948, kdy se dostali k moci komunisti, však bohužel začalo pro Karla Kutlvašra další těžké období. Přestože byl uznávaným hrdinou, nový režim se obával každého, kdo měl autoritu a zkušenost z odboje. V roce 1948 ho zatkli a o rok později odsoudili k doživotí za údajnou špionáž a vlastizradu. Celý proces byl vykonstruovaný a jeho cílem bylo zničit jeho reputaci a odstrašit další odpůrce totalitního režimu.
Ve vězení byl držen v tvrdých podmínkách, mimo jiné v těžkých věznicích na Mírově a v Leopoldově. Musel čelit nejen samotě a izolaci, ale i tvrdému fyzickému zacházení, nedostatečné stravě a lékařské péči. Roky krutého věznění zlomily jeho zdraví i psychiku.
V roce 1960 byl sice propuštěn při amnestii, ale režim mu nedovolil normální život – byl dál sledován, i přes důchodový věk musel pracovat, ale opakovaně byl z práce odejit, až konec skončil jako hlídač pivovaru a zemřel zcela v ústraní.
Úplné uznání a očištění jeho jména přišlo až po roce 1989, kdy byl Kutlvašr rehabilitován jako jeden z hlavních hrdinů boje za svobodu.
Přesně před 107 lety skončila strašná světová válka. Vzpomeňme si dnes na hrdiny, kteří při svých činech vzpomínali na naši svobodnou budoucnost.
Mgr. Libor Vondráček
autor: PV