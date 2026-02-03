Farský (STAN): Babišova vláda oslabuje naši pozici v EU. Vzývá izolacionismus

Ve vlastním zájmu bychom měli dělat maximum proto, abychom byli v jádru EU. Mezi těmi, kteří rozhodují. S vládou slabého premiéra Babiše ale zatím směřujeme na druhou kolej...
Tohle je logické vyústění přístupu některých států k EU. Proč se nechat řídit skrze veto Maďarskem? Proč poslouchat od největších příjemců dotací, jak by EU nejradši rozpustili? Je docela pochopitelné, že některým došla trpělivost.
Současná Babišova vláda oslabuje naši pozici v EU. Vzývá izolacionismus, kde je potřeba více solidarity, nasazuje sobeckost.
Jsme exportní ekonomika. Díky Evropě zažíváme největší prosperitu a bezpečnost v historii českých zemí. Abychom si to udrželi nemůžeme být mimo a nereagovat.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.