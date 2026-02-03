Krutílek (ODS): Může se stát, že v Bruselu zůstaneme trčet jako kůl v plotě

04.02.2026 7:06 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k dvojrychlostní EU.

Foto: Archiv Ondřeje Krutílka
Popisek: Ondřej Krutílek

Německo ústy socialistického ministra financí Larse Klingbeila navrhlo, aby se šest velkých evropských ekonomik dohodlo na užší spolupráci.

Pozvánku od něj dostala Francie, Španělsko, Itálie, Nizozemsko a také Polsko.

Pro českou vládu je tento vývoj velmi konkrétním varováním, aby v EU jednala konstruktivně – to neznamená automaticky se vším souhlasit, ale umět hledat řešení a být jeho součástí.

Jinak se může stát, že v Bruselu zůstaneme trčet jako pověstný kůl v plotě.

Mgr. Ondřej Krutílek

  • ODS
  • europoslanec
Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k dvourychlostní EU.