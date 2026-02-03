Senátor Šimek: Jednání s ministrem Borisem Šťastným mě upřímně zklamalo

04.02.2026 6:04 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k penězům na sport.

Senátor Šimek: Jednání s ministrem Borisem Šťastným mě upřímně zklamalo
Foto: davidsimek.cz
Popisek: David Šimek

Jednání senátního podvýboru pro sport s ministrem Borisem Šťastným mě upřímně zklamalo.

Hlavním tématem bylo financování sportu a panuje zjevně většinový názor, že návrh rozpočtu na jeho podporu je o 823 milionů korun nižší, než s čím se původně počítalo.

V situaci, kdy současná vláda navyšuje rozpočtový schodek, je smutné, že právě sport – navíc s nově zřízeným ministerstvem – nakonec ostrouhal.

Pro mě osobně je to velké zklamání a špatný signál směrem ke sportovcům, trenérům i dobrovolníkům, kteří sport v Česku drží nad vodou.

Mgr. Bc. David Šimek , MBA

  • KDU-ČSL
  • senátor
Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k penězům na sport.