Senátor Šimek: Jednání s ministrem Borisem Šťastným mě upřímně zklamalo

Jednání senátního podvýboru pro sport s ministrem Borisem Šťastným mě upřímně zklamalo.
Hlavním tématem bylo financování sportu a panuje zjevně většinový názor, že návrh rozpočtu na jeho podporu je o 823 milionů korun nižší, než s čím se původně počítalo.
V situaci, kdy současná vláda navyšuje rozpočtový schodek, je smutné, že právě sport – navíc s nově zřízeným ministerstvem – nakonec ostrouhal.
Pro mě osobně je to velké zklamání a špatný signál směrem ke sportovcům, trenérům i dobrovolníkům, kteří sport v Česku drží nad vodou.
Mgr. Bc. David Šimek , MBA
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.