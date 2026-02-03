Ministr Zůna: Spolupráci se zeměmi V4 věnujeme systematickou pozornost

Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi na úvod shrnout hlavní kroky, které vláda učinila v oblasti obrany v prvních týdnech svého působení. Právě tyto kroky jsou důležité, protože obranyschopnost České republiky se nebuduje prohlášeními, ale konkrétními rozhodnutími a jejich důslednou realizací.
Jak uvádíme v programovém prohlášení, naším cílem je silná a moderní obrana jako jeden ze základních předpokladů suverenity a bezpečnosti České republiky. Naší prioritou je vybudovat profesionální, technologicky vyspělou a dobře řízenou armádu, která bude schopna účinně bránit naše území, obyvatele i spojence. Abychom toho dosáhli, provádíme revizi strategických cílů obrany s důrazem na reálné potřeby ochrany teritoria, vzdušného prostoru a obyvatel České republiky. Já jsem člověk, který spíš kouká dopředu, proto si dovolím zopakovat priority, které jsem stanovil při nástupu do funkce na letošní rok.
V oblasti doktrinální. Implementace nových trendů v oblasti vojenského umění a posílení akcentů na naplnění čl. 3 Washingtonské smlouvy a bezpečnostních potřeb České republiky, to bude zahrnovat i aktualizaci krizové legislativy.
V organizačních otázkách. Strukturální, organizační, procesní změny k vytvoření podmínek a předpokladů pro postupné naplňování politicko-vojenských ambicí České republiky v závislosti na vývoji v bezpečnostním prostředí. Již dříve jsem uvedl, že asi v této oblasti budou ty změny v rezortu obrany nejpatrnější v následujících letech.
V oblasti přípravy a doplňování personálu. Posilování profesních forem přípravy, které jsou rozhodující pro zajištění funkcionality ozbrojených sil a delimitace působnosti škol k naplnění růstových ambicí Ministerstva obrany v početních stavech personálu.
Modernizace. Pokračování v realizaci zahájených a vyhlášených modernizačních projektů s důrazem na nové technologie. Všimněte si, jak to je formulováno. Žádné vzdušné zámky a žádné pochyby o tom, že co se jednou už rozhodlo, podepsalo nebo je vyhlášeno, že by bylo i při tvorbě státního rozpočtu, kapitola Obrana, zpochybněno.
Velení a řízení. Důsledné plánování a příprava procesu výběru a ustanovení hlavních funkcionářů do funkcí v armádě, ale i v rezortu obrany.
Pokud jde o personální otázky, plnění priorit, doplňování personálem, cíl rekrutace na rok 2026 a doplňování personálem i ve struktuře kvalifikací jsou opět postaveny o něco výše než v roce 2025, ale prověřil jsem si jejich reálnost.
V oblasti financování obrany. Odpovědné a transparentní hospodaření s finančními prostředky,
Pokud jde o infrastrukturní otázky, budování infrastruktury, podpora strategických projektů a zvyšování kvality a podmínek služby a života vojáků.
Tolik k prioritám na rok 2026.
Dále pracujeme na digitalizaci a modernizaci v souladu s programovým prohlášením vlády, soustředíme se na digitalizaci systému velení a řízení modernizační komunikační infrastruktury, to nám umožní urychlit toky informací a zajistit bezpečnou interparabilitu uvnitř armády i s našimi partnery ze zahraničí.
Mezi významné projekty výzkumu a vývoje patří například systém nEUROn, využití kvantové technologie v kryptografii, 3D holografická vizualizace, autonomní identifikace cílů a roje pozemních i vzdušných bezpilotních prostředků. To souvisí i s naší prioritou, kterou je zajištění protivzdušné obrany státu. Soustředíme se na zkrácení inovačního cyklu od prototypu k operační schopnosti.
V oblasti ochrany vzdušného prostoru jsem schválil Koncepci protivzdušné obrany státu, kterou brzy předložím vládě. Podle ní se prioritně zaměříme na ochranu území České republiky, vzdušného prostoru, kritické infrastruktury a obyvatelstva České republiky. Máme rovněž koncepčně připraven způsob pokrytí celého území České republiky a vytvoření několikavrstevné protivzdušné obrany státu s využitím moderních systémů velení a řízení, senzorů a efektorů, tedy zbraňových systémů.
Co se týče konkrétních schopností, již probíhají vojskové zkoušky systému protivzdušné obrany Spider. Tento projekt byl schválen ještě panem ministrem Metnarem. V současné době trvá implementace jakéhokoliv nového systému protivzdušné obrany těch nejvíce sofistikovaných čtyři až šest let. Výrazně se tím posílí protivzdušná obrana státu proti celé škále hrozeb. Zavádíme také nové bezpilotní systémy. Před několika dny jsem rozhodl o pořízení bezpilotních průzkumných prostředků s kolmým startem a dlouhou výdrží pro potřeby pozemních sil. V rámci modernizace pozemních sil v letošním roce zahájíme vojskové zkoušky prvních vozidel CV 90, bojových vozidel pěchoty. Rozhodli jsme také o výstavbě infrastruktury pro nový dělostřelecký systém a rovněž rovněž letecké základny v Čáslavi.
Jen v těch několika málo týdnech, kdy jsme u vlády a já ve funkci, tak jsme schválili pět poměrně zásadních investičních projektů.
Urgentním úkolem vlády je modernizace krizové a branné legislativy, která dnes neodpovídá současným hrozbám, novým operačním doménám ani změnám v obranném systému plánování Aliance. V mnoha ohledech nám právě tahleta oblast brání v tom, abychom skutečně vybudovali pružný systém, který zajistí obranné a bezpečnostní potřeby České republiky.
Při tvorbě a aktualizaci této krizové legislativy využijeme i velkých cvičení krizového řízení, která se budou konat v roce 2027, tj. CMX, Odolné Česko steadfast Defender, všechny 2027, jejichž příprava začne již v letošním roce.
To, že se hlásíme ke koncepci výstavby celkových sil, znamená, že profesionální jádro armády bude doplněno aktivní zálohou, všeobecnou zálohu a všechny tyto prvky budou budovány jako jeden celek, jako integrální součást bezpečnostního systému státu s prioritou obrany teritoria České republiky.
Tuto koncepci už uvádím do praxe. Již na počátku letošního roku jsme strukturálně povýšili velitelství teritoriálních sil na úroveň ostatních taktických velitelství. Tím vytváříme organizační a strukturální podmínky k tomu, aby byl dále rozvíjen systém aktivní zálohy a všeobecné zálohy a posilován systém krizového řízení státu zejména s tím akcentem na obranu teritoria. Proto budeme i z těchto důvodů celý ten systém aktivních záloh dále rozvíjet a podporovat.
Taktéž pracujeme na zásadním zlepšení strategického plánování a řízení v oblasti obrany. Dlouhodobý výhled pro obranu do roku 2040 bude v příštích měsících dokončen. Tento dokument definuje strategické směřování výstavby obranného systému České republiky, a to zejména na základě principu celostního a celospolečenského přístupu k obraně státu. Na dlouhodobý výhled naváže Koncepce výstavby Armády České republiky do roku 2040, která v souladu s programem prohlášení vlády bude realistická, rozpočtově udržitelná a věcně podložená.
V souladu s naším programovým prohlášením prosazujeme odpovědné a transparentní hospodaření s prostředky na obranu státu. Bude založen na následujících východiscích:
Za prvé, zákon o financování obrany, který stanovuje povinnost vydávat nejméně 2 procenta HDP na obranu.
Za druhé, veškeré výdaje budou zohledňovat aktuální bezpečnostní potřeby státu vyplývající z vývoje v bezpečnostním prostředí.
Za třetí, zajistíme efektivní, hospodárné a transparentní investice do obrany, které reálně posílí obranyschopnost státu.
Za čtvrté, obrana České republiky je založena na solidaritě a dodržování závazků mezi spojenci. Z toho rovněž vycházíme.
Výše rozpočtu na obranu bude vždy zohledňovat aktuální potřeby. Rozpočtová kapitola na rok 2026 je navržena ve výši 154 miliard.
Celkové výdaje, včetně ostatních ministerských kapitol, jsou v návrhu rozpočtu ve výši 184 miliard plus nějaké stovky milionů, což je 2,1 procenta HDP podle predikce z dubna 2025, respektive 2,06 HDP podle predikce z ledna 2026.
Na investiční výdaje je v návrhu rozpočtu vyčleněno 56 miliard korun. To nám umožní pokračovat v roce 2026 se všemi zahájenými a vyhlášenými modernizačními projekty armády. Všichni jsme byli v uplynulém období svědky nekoncepčnosti v oblasti akvizic armádních nákupů. Proto posílíme vnitřní kontrolní mechanismy a pravidelné audity, aby bylo jasně doložitelné, že veřejné prostředky jsou využívány hospodárně. Chci ujistit, že tento proces skutečně probíhá, byť se o něm moc neví, což je objektivně dáno.
Námi představený rozpočet nevyžaduje rušení žádných nových projektů, pouze se u některých - což jsou v zásadě dva - přesouvá jejich financování na rok 2027, z těch nových. Pro Ministerstvo obrany - a tohle je důležité - jsou rozhodující rozpočtové roky 2027 až 2029, kdy se bude plnit jádro a nejsložitější části našich politicko-vojenských ambicí. To je plně v souladu s programovým prohlášením, které předpokládá, že v případě nezbytnosti přehodnocení investičních plánů a priorit tak, aby odpovídaly aktuálním bezpečnostním potřebám a ekonomickým možnostem České republiky, vláda bude takto postupovat.
Rovněž jsem od toho 15. prosince, kdy jsem nastoupil do funkce, vyřešil celou řadu otázek týkajících se chodu našich státních podniků. Byla přijata opatření v oblasti financování, v oblasti vyřešení smluvních závazků, vyřešení rozporů, které existovaly v obsahu smluv. Díky tomu se podařilo zastabilizovat systém natolik, že vlastně všechny podniky skončily v černých číslech, tedy v zisku. Přičemž v jednom případě byla situace v prosinci poměrně kritická, ale lidé jsou v centru naší pozornosti, takže se podařilo všechny tyhlety problémy naprosto srozumitelně, věcně a podloženě vyřešit.
Jak stanovuje naše programové prohlášení, kompetentní a motivovaný personál je základním předpokladem na plnění politicko-vojenských ambicí České republiky v oblasti obrany a bezpečnosti. Proto vládou předložený rozpočet pokrývá také nárůst počtu vojáků. Zvýšili jsme letošní rekrutační cíl a předpokládáme, že v roce 2026 se početní stavy vojáků z povolání zvýší o 1100 vojáků. Plány v oblasti doplnění armády jsou, jak jsem zmínil, vyšší, než v loňském roce, ale jsou podložené a reálné. Současně rozpočet zahrnuje i navýšení platů vojáků od 1. ledna a následně i civilních zaměstnanců Ministerstva obrany všech kategorií, a to od 1. 4.
Součástí činnosti Ministerstva obrany nebo našich hlavních cílů a priorit je také zvyšování kvality života a služby vojáků. V tom jádru zmíním jenom jednu věc, a to je bytová výstavba a zajištění bydlení pro vojáky. Neříkám, že takové úvahy tady nebyly v minulosti, ale je to teprve současná vláda, která k tomu vytvořila základní předpoklady, abychom mohli tímto směrem postupovat. Vypracovali jsme, aktualizovali jsme plán realizovaných a připravovaných investic v oblasti bytové výstavby, ve kterém jsou v současné době projekty za více než tři miliardy korun, které budou realizovány v těchto prioritních posádkách - Jince, Vyškov, Hradec Králové, Brno, Rakovník, Praha, Lázně Bohdaneč a Žatec. Tento plán, tento projekt - budeme na něm pracovat, realizovat jej a do budoucna jej rozvíjet tak, abychom zajistili tuto základní potřebu našich vojáků, pokud chceme, aby sloužili v místě, kde je armáda potřebuje.
Máme více než 16 000 veteránů novodobých válek a konfliktů. V lednu, nedávno, jsme otevřeli v Táboře nové Komunitní centrum pro válečné veterány. Jedná se už o čtvrté centrum v České republice, které pomáhá válečným veteránům s řešením různorodých problémů ve zdravotní, rodinné a sociální oblasti. Realizace toho projektu trvala pět let. Zároveň slouží jako místo pro pořádání kulturních, společenských akcí a pro setkávání bývalých vojáků. Od začátku roku působí manažeři sociální péče a kontaktní pracovníci také na kontaktních místech v Jihlavě a Žatci. Váleční veteráni se tak mohou obracet na rezort obrany osobně už v osmi městech po celé republice. Podporu válečných veteránů budeme dále rozšiřovat.
V programovém prohlášení se tato vláda zavázala, že bude Česká republika udržovat dobré bilaterální vztahy se sousedy. Proto i moje první zahraniční cesta vedla na Slovensko a mohu potvrdit, že naše vzájemné vztahy jsou opět na nadstandardní úrovni. Spolupráce se Slovenskou republikou bude zahrnovat tradiční formáty česko-slovenských pracovních skupin, které se věnují oblastem, jako je výcvik, logistika, obranné plánování, krizové řízení, vzdělávání a vojenské zdravotnictví. Navazujeme tak na to, co tady bylo v minulosti standardem. První krok, který jsem udělal ve své funkci, bylo podepsání deklarace, na jejímž základě bude Česká republika pokračovat v ochraně vzdušného prostoru Slovenska i v roce 2026 do té doby, než Slovensko obdrží a operačně nasadí své letouny F-16.
Do budoucna se jako významná příležitost nabízí také vývoj a výměna zkušeností v oblasti protivzdušné obrany, která je pro obě země klíčová. Ministrovi Kaliňákovi jsem rovněž potvrdil, že Česká republika bude i nadále pokračovat v účasti na aliančním mnohonárodním bojovém uskupení na Slovensku.
Spolupráci se zeměmi V4 věnujeme systematickou pozornost. Například v nejbližší době proběhnou bilaterální jednání s představiteli maďarského Ministerstva obrany. Spolupracujeme i na základě společného logistického a podpůrného uskupení GLSG v rámci V4 a hodláme dále tyto schopnosti rozvíjet. Dalším společným projektem, který určitě znáte, je evropská Battle Group V4, kterou budeme opět stavět a uvádět do pohotovosti v roce 2028, a Česká republika tam má vedoucí roli.
Na závěr, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, jak jste si mohli vyslechnout, během prvních týdnů v čele rezortu obrany, se již podařilo uskutečnit řadu konkrétních kroků, které přispěly k budování obrany a obranyschopnosti České republiky. Zároveň je zřejmé, že před námi stojí ještě mnoho dalších úkolů. Naším cílem je pokračovat v systematickém posilování obranyschopnosti našeho státu, modernizaci naší armády, posilování personální struktury a všeho, co s tím souvisí. Děkuji vám za pozornost.
