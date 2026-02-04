Trump odbyl Zelenského, NATO ho chlácholí

Ukrajinský ministr energetiky Denys Šmyhal v úterý uvedl, že elektrárna na východním předměstí Kyjeva byla vážně poškozena při nočních ruských útocích. Šmyhal v příspěvku na telegramu, z něhož citovala agentura Reuters, po schůzce věnované energetickým otázkám uvedl, že elektrárna v Darnyckém rajonu byla využívána výhradně k vytápění bytů lidí a byla těžce poškozena. „Toto je válečný zločin Ruska,“ zdůraznil.
Podle agentury AP Rusové poslali při posledním útoku nad Ukrajinu stovky dronů a 32 balistických střel.
„Využívání nejchladnějších zimních dnů k terorizování lidí je pro Rusko důležitější než diplomacie,“ uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Teploty v Kyjevě v noci klesly na minus 20 stupňů Celsia a v úterý se udržely na minus 16 stupních Celsia.
Zelenskyj také řekl, že Ukrajina je připravena diskutovat o tom, jak ukončit boje. „Ale nikdo nehodlá jen tak se vzdát.“
Místopředseda vlády Oleksij Kuleba na telegramu uvedl, že v Kyjevě zůstalo bez vytápění 1142 výškových bytových domů. Starosta Charkova, druhého největšího města Ukrajiny, uvedl, že byla těžce poškozena i místní elektrárna.
Útok poškodil také Síň slávy v Národním muzeu dějin Ukrajiny ve druhé světové válce v Kyjevě, uvedla ukrajinská ministryně kultury Teťana Berežná. „Je to symbolické a cynické zároveň: Agresorský stát útočí na místo památky boje proti agresi ze 20. století a opakuje zločiny v 21. století,“ řekla Berežná.
Zelenskyj má za to, že Rusové jednoznačně porušili podmínky energetického příměří.
Generální tajemník NATO Mark Rutte, který Ukrajinu navštívil právě během mrazivých dní plných ruských útoků, v ukrajinském parlamentu zdůraznil, že od loňského léta dodaly členské státy NATO 75 % všech raket a 90 % těch, které využívá ukrajinská protivzdušná obrana.
„Buďte si jisti, že NATO stojí při Ukrajině a je připraveno tak činit i v nadcházejících letech,“ řekl Rutte. „Vaše bezpečnost je naše bezpečnost. Váš mír je náš mír. A musí být trvalý.“
Podle serveru Kyiv Independent také vyzval k navýšení vojenské pomoci Ukrajině.
„Vím, že jich naléhavě potřebují více,“ řekl. „A my pracujeme na tom, aby dostali více prostředků co nejrychleji – prostřednictvím programu PURL (Seznam prioritních požadavků Ukrajiny) a všemi možnými cestami. Naléhavě žádám spojence, aby nahlédli do svých zásob a nabídli cokoli, co mohou, k uspokojení potřeb Ukrajiny, zejména protivzdušné obrany.“
