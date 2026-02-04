Trump odbyl Zelenského, NATO ho chlácholí

04.02.2026 7:20 | Zprávy
autor: Miloš Polák

Ukrajinci nedostali šanci si vydechnout. Rusové i ve velkých mrazech dál ničí energetickou síť obránců. Podle agentury AP Rusové poslali při posledním útoku nad Ukrajinu stovky dronů a 32 balistických střel. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj žádá Američany, aby zasáhli. Jenže u Donalda Trumpa narazil. Generální tajemník NATO Mark Rutte promluvil k ukrajinským poslancům. „Buďte si jisti, že NATO stojí při Ukrajině,“ zdůraznil.

Trump odbyl Zelenského, NATO ho chlácholí
Foto: Repro Youtube
Popisek: Generální tajemník NATO Mark Rutte

Ukrajinský ministr energetiky Denys Šmyhal v úterý uvedl, že elektrárna na východním předměstí Kyjeva byla vážně poškozena při nočních ruských útocích. Šmyhal v příspěvku na telegramu, z něhož citovala agentura Reuters, po schůzce věnované energetickým otázkám uvedl, že elektrárna v Darnyckém rajonu byla využívána výhradně k vytápění bytů lidí a byla těžce poškozena. „Toto je válečný zločin Ruska,“ zdůraznil.

Šmyhal popsal problémy, kterým čelí ukrajinský energetický systém, jako vážné a uvedl, že opravy budou trvat „značnou dobu“. „Probíhá přerozdělení opravárenských týmů a vybavení... a zvažujeme možnosti přesměrování rezervních dodávek tepla do budov, které jsou vystaveny delším výpadkům,“ uvedl ministr.

Podle agentury AP Rusové poslali při posledním útoku nad Ukrajinu stovky dronů a 32 balistických střel.

„Využívání nejchladnějších zimních dnů k terorizování lidí je pro Rusko důležitější než diplomacie,“ uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Teploty v Kyjevě v noci klesly na minus 20 stupňů Celsia a v úterý se udržely na minus 16 stupních Celsia.

Zelenskyj také řekl, že Ukrajina je připravena diskutovat o tom, jak ukončit boje. „Ale nikdo nehodlá jen tak se vzdát.“

Místopředseda vlády Oleksij Kuleba na telegramu uvedl, že v Kyjevě zůstalo bez vytápění 1142 výškových bytových domů. Starosta Charkova, druhého největšího města Ukrajiny, uvedl, že byla těžce poškozena i místní elektrárna.

Útok poškodil také Síň slávy v Národním muzeu dějin Ukrajiny ve druhé světové válce v Kyjevě, uvedla ukrajinská ministryně kultury Teťana Berežná. „Je to symbolické a cynické zároveň: Agresorský stát útočí na místo památky boje proti agresi ze 20. století a opakuje zločiny v 21. století,“ řekla Berežná.

Zelenskyj má za to, že Rusové jednoznačně porušili podmínky energetického příměří.

„Čekáme na reakci Spojených států amerických na ruské údery. Jednalo se konkrétně o americký návrh – zastavit údery na energetiku během diplomatických akcí a tohoto drsného zimního počasí. Prezident Spojených států o to osobně požádal. Vidíme, že Rusko na tuto žádost reagovalo rekordním počtem balistických raket, a to sotva uplynuly čtyři dny z týdne, kdy se mělo Rusko zdržet útoků. To také hodně vypovídá o všech dalších slibech, které Rusko dalo nebo by mohlo dát. Pokud jejich slovo neplatí ani teď, co lze očekávat dál? Lhali i před touto válkou. Rusko zahájilo válku v plném rozsahu a snažilo se všechny oklamat ohledně svých záměrů a ohledně Ukrajiny. … V Moskvě jsou nenapravitelní a snaží se využít právě chladu, protože si nás, Ukrajinu, nemohou podmanit svými útoky,“ uvedl Zelenskyj.

Jenže Donald Trump se domnívá, že jeho ruský protějšek Vladimir Putin týdenní pauzu v útocích dodržel. Trump to vidí tak, že dohoda vypršela 1. února. „Dodržel slovo,“ nechal se slyšet Trump. Jedním dechem však dodal, že by si přál, aby Putin energetické příměří ještě prodloužil. „Byl bych rád, aby to udělal,“ řekl. „Chci, aby válku ukončil.“

Generální tajemník NATO Mark Rutte, který Ukrajinu navštívil právě během mrazivých dní plných ruských útoků, v ukrajinském parlamentu zdůraznil, že od loňského léta dodaly členské státy NATO 75 % všech raket a 90 % těch, které využívá ukrajinská protivzdušná obrana.

„Buďte si jisti, že NATO stojí při Ukrajině a je připraveno tak činit i v nadcházejících letech,“ řekl Rutte. „Vaše bezpečnost je naše bezpečnost. Váš mír je náš mír. A musí být trvalý.“

Podle serveru Kyiv Independent také vyzval k navýšení vojenské pomoci Ukrajině.

„Vím, že jich naléhavě potřebují více,“ řekl. „A my pracujeme na tom, aby dostali více prostředků co nejrychleji – prostřednictvím programu PURL (Seznam prioritních požadavků Ukrajiny) a všemi možnými cestami. Naléhavě žádám spojence, aby nahlédli do svých zásob a nabídli cokoli, co mohou, k uspokojení potřeb Ukrajiny, zejména protivzdušné obrany.“

