„Myslíte, že umlčíte lidi na náměstích?“ Opozice dostala slovo

Sněmovní řečnický pult po většinu dne ovládla vládní koalice. Ke slovu se až kolem sedmé hodiny večer dostal šéf Pirátů Zdeněk Hřib.
Ten se zostra obul do ministra zahraničí Petra Macinky za to, že vyhrožuje prezidentovi. „Vyhrožovat hlavě státu není odvaha, ale do nebe volající drzost,“ uvedl Hřib s tím, že Macinkovo chování je nepřijatelné.
Opřel se i do premiéra Andreje Babiše, kterému vyčetl, že chtěl tuto závažnou kauzu zcela promlčet, přičemž chování Petra Macinky označil za „extrémní případ buranství“. „Nejste schopni odpovědět na elementární otázky, třeba kdo pojede na summit NATO,“ hřímal šéf Pirátů Zdeněk Hřib. „Člen vlády bezprecedentně vydírá prezidenta a hrozí mu domácím vězením,“ řekl o ministru Macinkovi.
Na jeho slova poté navázala šéfka poslaneckého klubu Pirátů Olga Richterová s tím, že Česko má slabého premiéra a naše země se stává „rukojmím“. „Prostě protřelého estébáckého psa novým kouskům nenaučíš,“ nešetřila pirátka předsedu vlády Andreje Babiše.
Předseda hnutí STAN Vít Rakušan před poslanci vytkl Babišovi nedostatečně řešený střet zájmů, podle něj tlak na veřejnoprávní média snahu destruovat profesionální státní správu zrušením služebního zákona a jeho nahrazení zákonem o státních zaměstnancích. Hovořil také o tom, že klesají výdaje na vnitřní i vnější bezpečnost i peníze pro tajné služby.
„Opravdu nejde jenom o jedno frackovité chování jednoho konkrétního ministra, to je jenom ta poslední kapka,“ pokračoval s tím, že jde o plánované zásahy do základu plnohodnotné a funkční demokracie.
Vít Rakušan i šéfka klubu STAN Michaela Šebelová odsuzovali, jak představitelé vládní koalice znevažovali nedělní demonstraci v Praze, tu pořádal spolek Milion chvilek na podporu prezidenta Petra Pavla. „Myslíte, že umlčíte lidi na náměstích?“ ptal se ve Sněmovně Rakušan. „Ti lidé se sami rozhodují, které demonstrace se zúčastní, hlavním nositelem apelu je ten, že se vláda nechová slušně k prezidentovi, k opozici,“ dodala Šebelová.
Podle předsedy lidovců Marka Výborného vládu fakticky vede Petr Macinka a Andrej Babiš. „Pan premiér lusknutím prstu si mohl srovnat ministra Macinku, když zcela neakceptovatelným způsobem vyhrožoval panu prezidentovi. I předsedu SPD Okamuru,“ uvedl, že šéf SPD zase zpochybňoval transatlantické vazby.
Ve svém vystoupení se pak vysmíval Filipu Turkovi pro jeho nevydařený výjezd slovenským vládním speciálem na neformální jednání ministrů životního prostředí. „Jak se tam ti ministři budou bavit s nějakým zmocněncem, který tam ještě přiletí jako černý pasažér slovenského vládního letounu? Nemá tam co dělat,“ dodal s tím, že premiér možná tuto cestu zamítl a udělal dobře.
Hlasovat o nedůvěře Babišově vládě se má až ve středu.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.