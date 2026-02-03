Rakušan (STAN): Lži, zpochybňování institucí a urážky oponentů a médií. To je Babiš

Místo sebereflexe ukazování na jiné, lži, zpochybňování institucí a urážky oponentů a médií. To je reakce Andreje Babiše na nedělní masovou demonstraci občanů naší země a na průšvihy, které jeho vláda dokázala nasekat během prvních několika týdnů své existence.
Za založení Agrofertu, který čerpá stovky miliard veřejných peněz a vlastním lidem platí almužnu, mu máme prý poděkovat. A pak výčet, s kým vším se potkal nebo potkal a na koho má telefon…
Andrej Babiš je nejen slabý premiér vydíratelný extrémisty, ale i arogantní mluvka.
