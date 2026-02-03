Zoo Liberec: Evropské zoo spojují síly v ochraně mokřadů

Mokřady, jedny z nejohroženějších ekosystémů světa, se v následujících dvou letech stanou jedním z hlavních témat ochrany a vzdělávání evropských zoologických zahrad. Do kampaně Wetlands for Life (Mokřady pro život), kterou zastřešuje Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA), se zapojí stovky zoo i dalších institucí z celé Evropy, včetně zoologických zahrad z České republiky a Slovenska. Součástí kampaně je i Zoo Liberec.
Cílem kampaně není jen upozornit na alarmující úbytek mokřadů, ale především ukázat konkrétní cesty k jejich ochraně, ať už prostřednictvím vzdělávání veřejnosti či ochranářských aktivit přímo v terénu.
Mokřady mizí a s nimi i voda v krajině
Symbolickým datem pro zahájení kampaně je 2. únor, Světový den mokřadů. Mokřady přitom nejsou jen bažiny či rašeliniště, patří sem také jezera, rybníky, prameniště, oázy, mangrovové porosty i drobná zahradní jezírka. Přestože se vyskytují téměř po celém světě, od roku 1900 jich zaniklo více než 64 %.
Mokřady hrají klíčovou roli při zadržování vody v krajině, ochraně před povodněmi i suchem, zmírňování dopadů klimatické změny a zachování biologické rozmanitosti. Právě na tyto souvislosti chce kampaň Wetlands for Life upozornit.
Zoo Liberec: ochrana mokřadů v praxi
Téma mokřadů je pro libereckou zoo mimořádně důležité a promítá se do několika jejích aktivit.
Jedním z nejnovějších projektů je vybudování umělého vertikálního mokřadu přímo v areálu zoo. Ten slouží k přírodnímu čištění užitkové vody, která dříve bez dalšího využití odtékala do kanalizace. Díky biologickým procesům je nyní voda přečištěna a zoo ji může opakovaně využívat, zejména k napouštění bazénů pro napájení a koupání zvířat.
„Umělý mokřad funguje jako přírodní čistička vody a je nedílnou součástí našeho nového cirkulárního vodohospodářského systému. Díky němu dokážeme snížit spotřebu pitné vody až o polovinu,“ doplňuje ředitel zoo David Nejedlo.
Zoo Liberec se zároveň dlouhodobě zapojuje do přímé ochrany mokřadních druhů. Jedním z příkladů je podpora projektu Jeřábí život, který se zaměřuje na výzkum a ochranu jeřába popelavého a jeho přirozených stanovišť v naší krajině. Zahrada projekt podporuje mimo jiné poskytováním fotopastí a GPS vysílaček, které umožňují sledovat pohyb jeřábů, jejich migrační trasy i využívání mokřadních lokalit.
„Díky dlouhodobému monitoringu můžeme lépe chránit nejen samotné ptáky, ale i klíčová území, na nichž jsou závislí,“ uvádí Markéta Ticháčková, terénní zooložka Zoo Liberec a zakladatelka projektu.
Zapojením do kampaně Wetlands for Life chce Zoo Liberec přispět k ochraně mokřadů i ke zvýšení povědomí o jejich významu a pro své návštěvníky si tak připravila celou řadu vzdělávacích programů a aktivit. Zoo napříč Evropou každoročně navštíví až 150 milionů lidí, a kampaně EAZA tak mají mimořádný dosah a potenciál oslovit širokou veřejnost.
