Zoo Liberec: Evropské zoo spojují síly v ochraně mokřadů

03.02.2026 22:31 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Zoo Liberec se zapojuje do mezinárodní kampaně Wetlands for Life (Mokřady pro život), která v následujících dvou letech upozorní na význam a ohrožení mokřadů. Společně s dalšími evropskými zoologickými zahradami chce přiblížit veřejnosti, proč jsou mokřady klíčové pro zadržování vody v krajině a ochranu biodiverzity. Zoo Liberec se tématem mokřadů zabývá dlouhodobě. Příkladem je vybudování vertikálního mokřadu přímo v areálu zoo i podpora výzkumu a ochrany jeřábů popelavých v naší krajině.

Foto: zooliberec.cz
Popisek: ZOO Liberec - logo

Mokřady, jedny z nejohroženějších ekosystémů světa, se v následujících dvou letech stanou jedním z hlavních témat ochrany a vzdělávání evropských zoologických zahrad. Do kampaně Wetlands for Life (Mokřady pro život), kterou zastřešuje Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA), se zapojí stovky zoo i dalších institucí z celé Evropy, včetně zoologických zahrad z České republiky a Slovenska. Součástí kampaně je i Zoo Liberec.

Cílem kampaně není jen upozornit na alarmující úbytek mokřadů, ale především ukázat konkrétní cesty k jejich ochraně, ať už prostřednictvím vzdělávání veřejnosti či ochranářských aktivit přímo v terénu.

Mokřady mizí a s nimi i voda v krajině

Symbolickým datem pro zahájení kampaně je 2. únor, Světový den mokřadů. Mokřady přitom nejsou jen bažiny či rašeliniště, patří sem také jezera, rybníky, prameniště, oázy, mangrovové porosty i drobná zahradní jezírka. Přestože se vyskytují téměř po celém světě, od roku 1900 jich zaniklo více než 64 %.

Mokřady hrají klíčovou roli při zadržování vody v krajině, ochraně před povodněmi i suchem, zmírňování dopadů klimatické změny a zachování biologické rozmanitosti. Právě na tyto souvislosti chce kampaň Wetlands for Life upozornit.

Zoo Liberec: ochrana mokřadů v praxi

Téma mokřadů je pro libereckou zoo mimořádně důležité a promítá se do několika jejích aktivit.

Jedním z nejnovějších projektů je vybudování umělého vertikálního mokřadu přímo v areálu zoo. Ten slouží k přírodnímu čištění užitkové vody, která dříve bez dalšího využití odtékala do kanalizace. Díky biologickým procesům je nyní voda přečištěna a zoo ji může opakovaně využívat, zejména k napouštění bazénů pro napájení a koupání zvířat.

„Umělý mokřad funguje jako přírodní čistička vody a je nedílnou součástí našeho nového cirkulárního vodohospodářského systému. Díky němu dokážeme snížit spotřebu pitné vody až o polovinu,“ doplňuje ředitel zoo David Nejedlo.

Zoo Liberec se zároveň dlouhodobě zapojuje do přímé ochrany mokřadních druhů. Jedním z příkladů je podpora projektu Jeřábí život, který se zaměřuje na výzkum a ochranu jeřába popelavého a jeho přirozených stanovišť v naší krajině. Zahrada projekt podporuje mimo jiné poskytováním fotopastí a GPS vysílaček, které umožňují sledovat pohyb jeřábů, jejich migrační trasy i využívání mokřadních lokalit.
„Díky dlouhodobému monitoringu můžeme lépe chránit nejen samotné ptáky, ale i klíčová území, na nichž jsou závislí,“ uvádí Markéta Ticháčková, terénní zooložka Zoo Liberec a zakladatelka projektu.

Zapojením do kampaně Wetlands for Life chce Zoo Liberec přispět k ochraně mokřadů i ke zvýšení povědomí o jejich významu a pro své návštěvníky si tak připravila celou řadu vzdělávacích programů a aktivit.  Zoo napříč Evropou každoročně navštíví až 150 milionů lidí, a kampaně EAZA tak mají mimořádný dosah a potenciál oslovit širokou veřejnost.

