Vondráček (Svobodní): V našich podmínkách nedávají větrníky smysl

Vážení fanoušci svobody a odpovědnosti jednotlivce,
vláda Petra Fiala a zejména ministři za lidovce a STAN se rozhodli sebrat plnou svobodu obcím bránit se větrným elektrárnám ve svém územním plánu. Rozhodli se sebrat svobodu volby občanům bránit se v obecních referendech výstavbě větrných elektráren tam, kde jsou vymezeny tzv. akcelerační zóny.
Kvůli jejich akceleračnímu zákonu se mohou velmi rychle stát větrníky obludným pomníkem pošetilosti naši doby i za vašim domem! V našich podmínkách přitom nedávají smysl ekonomicky, energeticky ani ekologicky.
Souhlasíte se Svobodnými? Podepište petici pro včasnou a zásadní změnu tohoto škodlivého zákona ZDE.
Mgr. Libor Vondráček
