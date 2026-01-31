Vondráček (Svobodní): V našich podmínkách nedávají větrníky smysl

Urychlení stavby větrné elektrárny i za vašim domem? Podepište petici proti nebezpečným akceleračním zónám, které nulují referenda i územní plány.

Vondráček (Svobodní): V našich podmínkách nedávají větrníky smysl
Vážení fanoušci svobody a odpovědnosti jednotlivce,

vláda Petra Fiala a zejména ministři za lidovce a STAN se rozhodli sebrat plnou svobodu obcím bránit se větrným elektrárnám ve svém územním plánu. Rozhodli se sebrat svobodu volby občanům bránit se v obecních referendech výstavbě větrných elektráren tam, kde jsou vymezeny tzv. akcelerační zóny.

Kvůli jejich akceleračnímu zákonu se mohou velmi rychle stát větrníky obludným pomníkem pošetilosti naši doby i za vašim domem! V našich podmínkách přitom nedávají smysl ekonomicky, energeticky ani ekologicky.

Souhlasíte se Svobodnými? Podepište petici pro včasnou a zásadní změnu tohoto škodlivého zákona ZDE.

Mgr. Libor Vondráček

