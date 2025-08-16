Vondráček (Svobodní): Zničíme my emisní povolenky, nebo ony zničí nás?

Balíček „Fit for 55“, první krok při naplnění Zeleného údělu EU (Green Dealu), přinesl emisní povolenky na benzín, naftu, vytápění domácností, ale i zákaz nových aut na spalovací motory a další zásadní omezení našich životů. Sama EU přitom už v roce 2021 spočítala, že tento balíček předpisů ohrozí energetickou chudobou až 280 milionů lidí, kteří se neobejdou bez dávek.
Fialova vláda tak podpořila v Bruselu balíček, o němž už tehdy věděla, že chudobou ohrozí 5,5 milionu českých občanů. Pokud se navíc naplní obvyklý scénář bruselských předpovědí, které malují vše na růžovo, pak bude v případě zavedení emisních povolenek k 1. lednu 2027 ohrožena energetickou chudobou většina České republiky.
Letošní volby tak budou i o tom, jestli dopustíme naplnění tohoto scénáře – jako Petr Fiala roku 2022, anebo budeme mít sílu i tyto věci měnit!
Mgr. Libor Vondráček
Migrační rok 2015
Aby se to povedlo, vzpomeňme na migrační kvóty z roku 2015, které naše vlády dalších devět let okatě ignorovaly. Přestože Evropská komise na nás podala žalobu k Soudnímu dvoru EU, a ten v roce 2020 prohlásil kvóty za právně závazné a vypsání pokuty bylo na stole, Komise nám žádnou pokutu nevypsala.
Bude se koncem roku 2025 na Ukrajině stále válčit?
A stejně tak ji nejspíš nevypíše ani v případě emisních povolenek (ETS2), protože ani ta nejvyšší pokuta by nás neměla donutit je zavést a ještě více poškodit zemi. Žádná myslitelná výše pokuty totiž není tak velká, jako škoda způsobená případným zavedením emisních povolenek (ETS2) podle současného přání Bruselu. Stejně jako žádná pokuta by nemohla převýšit problémy s nelegální migrací, které vidíme na západ od nás.
Neplacení pokut z naší strany by tak zcela odhalilo, že předpisy EU jsou už tak absurdní a škodlivé, že národní státy dostávají raději pokuty, než aby je plnily. A to je to poslední, co „obr na hliněných nohou“ jménem EU v této době potřebuje. K finálnímu rozpadu EU by pak totiž chyběl už jen kousek…
Před volbami si proto narovinu musíme pojmenovat rovnici, kterou bude řešit budoucí vláda v následujících měsících a letech. Dopustíme další zdražování pro naše občany? Tedy: „Zničíme my emisní povolenky, nebo ony zničí nás a ožebračí naše domácnosti?“
Osobně udělám všechno pro to, aby se stalo to první, nikoliv to druhé.
