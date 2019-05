Vrecionová (ODS): Zemědělci rozorávali krajinné prvky, aby z nich udělali zemědělskou půdu a platili menší daň

Hezké ráno. Kolegyně, kolegové, vážený pane předsedající, vážená paní ministryně. Pokusím se velice ve stručnosti, jenom aby i kolegové věděli, o čem mluvím, shrnout podstatu té mé písemné interpelace. Dne 1. ledna 2017 vydala Finanční správa informaci k aplikaci příslušného ustanovení o dani z nemovitých věcí ve znění pozdějších předpisů, což mělo negativní dopad na desítky tisíc vlastníků půdy. Týká se to zejména majitelů zemědělské půdy, kdy část těchto pozemků spadá do kategorie ostatní plocha, kterou nelze žádným způsobem využívat. Daň z nemovitosti z takovéhoto pozemku je totiž vyšší, než je tomu například u zemědělské půdy. Často se ale jedná o plochy, které přispívají k pestrosti krajiny sloužící k zadržování vody v krajině nebo vytváří prostor pro úkryt zvěře a jiných živočichů. Jejich pozitivní role na krajinný ekosystém je tak nezpochybnitelná. Daná informace měla za cíl sjednotit postup Finanční správy, ale zbytečně a výrazně negativně dopadla na majitele půdy. Já bych ráda upozornila na to, že potom docházelo k tomu, že řada majitelů zemědělské půdy, respektive zemědělců v důsledku tohoto dokonce rozorávala tyto krajinné prvky proto, aby z nich udělala právě zemědělskou půdu a platila menší daň, což na jednu stranu se nelze divit. Ale myslím, že ty negativní dopady právě v období sucha pocítíme všichni a není to vůbec v našem zájmu.

Já již toto zkrátím. Chtěla bych také říci, že my jsme vlastně i na zemědělském výboru s paní ministryní na toto téma jednali již na podzim loňského roku. Paní ministryně Schillerová i pan ministr Toman vlastně souhlasili s tím, že je toto problém a slíbili řešení. S paní ministryní jsme o tom mluvily i později, já jsem ještě ústně interpelovala. A vlastně moje pochybnosti byly pouze z toho důvodu, že se mi zdálo, že celý proces trvá velice dlouho. Proto jsem podala vlastně nesouhlas s odpovědí, kde mi paní ministryně na mou písemnou interpelaci odpověděla, že vlastně na změně legislativy bude pracovat, tak aby byla uskutečněna k termínu 1. ledna 2020. A já jsem vlastně měla obavy, zda toto vůbec je reálné stihnout. Já moc poprosím paní ministryni nyní - a samozřejmě vím, že mezitím došlo k tomu, že v pondělí vláda tuto předlohu již projednala, ale já už jsem toto negativní stanovisko vydala. Ale ráda bych tu dnešní interpelaci využila jenom pro to, aby paní ministryně případně tady na mikrofon řekla, abychom se všichni dohodli, že se pokusíme toto skutečně prohnat legislativním procesem co nejrychleji.

