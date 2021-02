Výborný (KDU-ČSL): Aktivně jsme se podíleli na tvorbě pandemického zákona

reklama

Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, pane premiére, pane ministře, kolegyně, kolegové, budu velmi krátký. Stanovisko poslaneckého klubu KDU-ČSL. My jsme tady už minulý týden jasně deklarovali to, že jsme uvítali po mnoha měsících možnost shody a dohody spolu s vládou. Aktivně jsme se podíleli na tvorbě pandemického zákona. Znovu děkuji panu ministrovi zdravotnictví za součinnost a spolupráci. A jsme přesvědčeni o tom, že to je přesně ten režim, který možná nevyužijeme, nebo nevyužije vláda ve dnech bezprostředně následujících, ale jednou přece přijde ten stav, kdy se nám podaří celou epidemii zlomit a kdy se budeme posunovat do stavu normálu. A pak bude potřeba na ten mezistav mezi nouzovým stavem a stavem, kdy se budeme řídit zákonem o ochraně veřejného zdraví, tak bude vhodné využít právě tento pandemický zákon a stav pandemické pohotovosti, kde už budou více šetřena práva a svobody občanů.

Bohužel plně respektujeme také to, že tak, jak tady zákon byl tvořen opravdu v šibeničních lhůtách několika desítek hodin, tak že došlo v té původní sněmovní verzi k některým chybám. Ta nejzávažnější byla v tom rozporu mezi § 1 a 2, kdy by fakticky opatření ministra zdravotnictví mohla platit dál i poté, co by se Sněmovna usnesla o ukončení pandemické pohotovosti nebo pandemického stavu. To je potřeba napravit. Senátoři si toho správně všimli. Je dobře, že tady v tomto smyslu i horní komora zafungovala jako ta pojistka toho, abychom nedali do právního řádu něco, co je zjevně takto problematické. A já děkuji i Sněmovně, že se takto rychle sešla, ač samozřejmě ta situace okolo pandemie a data se během toho týdne dramaticky změnila a zdá se, že ten původní stav, nebo ta původní vize, že se budeme moci od soboty, respektive neděle, řídit tímto zákonem a pandemickou pohotovostí, nebude možná. Přesto je důležité, abychom tento legislativní rámec, protože my se tady skutečně bavíme o těch mantinelech, o tom vykolíkování toho hřiště pro exekutivu, pro Ministerstvo zdravotnictví a pro vládu, abychom ho tady měli i do budoucna.

Proto KDU-ČSL, náš poslanecký klub, podpoří verzi tohoto zákona ve znění postoupeném Sněmovně Senátem. Děkuji.

Mgr. Marek Výborný KDU-ČSL



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Výborný (KDU-ČSL): Sněmovna a nouzový stav, vláda mate veřejnost Výborný (KDU-ČSL): Chodit do školy je normální Do toho vám nic není. Nejsem opilec. Kalousek rovnal Witowskou, odhalil vše Výborný (KDU-ČSL): Zákon o exekucích nelze zdržovat, už to snad pochopila i vláda

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.