Výborný (KDU-ČSL): Hrozí obrovský nárůst exekucí a dluhových spirál

Mimořádně jednal na společném zasedání podvýbor pro problematiku exekucí, insolvencí a oddlužení a podvýbor pro ochranu spotřebitele. Jednání se zúčastnili také náměstci z ministerstva spravedlnosti Jeroným Tejc a Michal Franěk, z řad odborné veřejnosti zde byl Daniel Hůle z Člověka v tísni a Radek Hábl, dále se zúčastnil prezident Exekutorské komory Vladimír Plášil a zástupci ČBA Filip Hanzlík, ČAK Michal Žižlavský či VŠE Jan Plaček a sociolog Daniel Prokop.

Dle aktuálních průzkumů (čísla od Daniela Prokopa) registruje v současnosti 50 % lidí propad příjmů, z toho je 15 % je pod 50 % svých dosavadních příjmů před krizí. Už dnes má 6% problémy se splácením hypotéky a jiných úvěrů a 4 % to musela řešit půjčkou. „Valí se na nás obrovský problém, který se dotkne tisíců lidí a jejich rodin. Ti všichni nebudou schopní platit své finanční závazky, jako jsou půjčky, hypotéky a jiné dluhy,“ uvedl po jednání Marek Výborný, poslanec za KDU-ČSL a předseda podvýboru pro problematiku exekucí, insolvencí a oddlužení.

LEX COVID - justice

Ministerstvo spravedlnosti (MSp) připravilo mimořádný zákon s názvem LEX COVID - justice, který řeší v zásadě tři oblasti. První se týká prominutí zmeškaných lhůt v rámci soudních i mimosoudních řízení. „S ohledem na aktuální situaci i omezený režim justice je toto logické a správné opaření,“ komentuje současnou situaci Výborný.

Druhá oblast se věnuje insolvenčnímu právu

MSp ji zpracovalo ve spolupráci s odborníky z řad insolvenčních soudů a insolvenčních správců. Všechna opatření by měla napomoci těm, kteří dnes jsou v procesu oddlužení, nebo by jim v nejbližší době mohl hrozit. „Jedná se například o prolomení povinné hranice 30% splaceného dluhu u insolvencí, které běží podle starého zákona před červencem 2019. Pokud by dlužník z důvodu například ztráty příjmu nesplnil tuto podmínku 30 %, i tak mu bude oddlužení schváleno,“ uvádí konkrétní příklad Marek Výborný.

Další důležité opatření se týká ochrany podnikatelů, pro které je vytvořeno zákonem "ochranné moratorium". Až do 31. 8. 2020 na ně nemůže být podán návrh na insolvenci, pokud své závazky neplnili v souvislosti s dopady krize COVID-19. Ani oni nemají povinnost nahlásit úpadek. „Zjednodušeně řečeno, chceme zajistit firmám možnost obnovy podnikatelské činnosti po skončení krize bez toho, že by se ocitli v bankrotu, což by podle platného zákona bohužel takto dopadlo,“ vysvětluje Výborný.

Třetí část návrhu se týká exekucí

Zde MSp navrhlo jediné opatření a to zastavení exekucí, u kterých za poslední tři roky nedošlo k žádnému uspokojení a ani nebyl zjištěn žádný majetek, který by mohl být postižen. „Toto opatření je již obsaženo v novele exekučního řádu, která je projednávána po 1. čtení v PS. Tak jak ale bylo toto opatření vytrženo a vloženo sem do tohoto zákona, tak se ukazuje, že by přineslo více škody než užitku,“ upozorňuje Marek Výborný a dodává, že tento vlekoucí se problém je nutné rychle vyřešit, ale zcela jistě to není vhodné opatření do stavu legislativní nouze.

Neřeší problém těch, kteří se nyní nově dostanou do exekuce. Bylo by vhodné toto opatření ponechat k řešení v novele exekučního řádu a do této mimořádné vládní předlohy vložit některá opatření, která skutečně pomohou a ochrání ty, kteří se do dluhové pasti dostanou v důsledku ztráty příjmů z důvodu krize COVID-19.

Pozměňovací návrhy k exekucím je zapotřebí ještě dopracovat

MSp přislíbilo spolupráci na přípravě pozměňovacích návrhů, které poslanci uplatní při jednání PS příští týden. „Konkrétně by se jednalo například o nepostižitelnost daňového bonusu a odstupného, zákaz mobiliárních exekucí v době nouzového stavu a cca 3 měsíce po jeho skončení, přednostní splácení jistiny nebo zvýšení hranice dluhu k povolení dražby nemovitosti ze 30.000 na 100.000,-Kč. Tato opatření budou reagovat na situaci mnoha lidí, kteří se ocitnou v této složité situaci,“ vyjmenovává konkrétní opatření Marek Výborný, který stejně jako jeho kolegové z KDU-ČSL problematiku sleduje a diskutuje s lidmi z terénu i dlužníky, aby mohl zapracovat další potřebná opatření do pozměňovacích návrhů, a to obratem, tedy již do tohoto tisku ve stavu legislativní nouze.

Je zapotřebí urychleně nastavit nová pravidla

„Jako předseda podvýboru pro problematiku exekucí, insolvencí a oddlužení udělám maximum pro rychlé dokončení debaty nad novelou exekučního řádu a její schválení Poslaneckou sněmovnou tak, aby její účinnost byla ku prospěchu všem, kteří se do exekučních problémů teď budou dostávat. Vše bude odvislé od chodu Sněmovny,“ uzavřel Marek Výborný.

