Výborný (KDU-ČSL): Jsme rádi, že dětské skupiny v současném modelu zůstanou zachovány

Vážený pane předsedo, vážená paní ministryně, vládo, milé kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi krátce vás seznámit se stanoviskem poslaneckého klubu KDU-ČSL k této projednávané novele. Velmi vítáme, že se po mnoha týdnech podařilo přesvědčit paní ministryni a Ministerstvo práce a sociálních věcí o tom, že argumenty, které byly opakovaně přednášeny a předkládány jak na schůzích pléna Poslanecké sněmovny, tak na jednání výboru pro sociální politiku, ale také na mnoha kulatých stolech, ty argumenty, které předkládali starostové, zastupitelé obcí a měst, kterých se bezprostředně téma dětských skupin dotýká, jsou skutečně relevantní a my vítáme velmi široký kompromis, kterého se podařilo dosáhnout. Nepovažujeme ho samozřejmě za ideální, ale tak to prostě je - když se uzavírá nějaký kompromis, tak každý musí nějakým způsobem ustoupit, ale v podobě finálního pozměňovacího návrhu, jak ho projednal výbor pro sociální politiku, poslanecký klub KDU-ČSL novelu zákona o dětských skupinách podpoří.

Klíčové věci, které my zde vidíme, jsou ty, že jednak dojde k odstropování věku dítěte, to znamená, dětské skupiny budou moci využívat i rodiče dětí starších tří let až do povinného předškolního roku vzdělávání včetně. To je samozřejmě pozitivní zpráva jak pro rodiče, tak pro starosty obcí a měst, protože ti by byli postaveni od února 2022, kdy končí většina financování dětských skupin z evropských fondů, před často neřešitelnou věc, protože by na straně jedné nedokázali prakticky navýšit kapacitu dětských skupin a mateřských škol ve svých obcích a městech a na straně druhé by stáli před otázkou, jakým způsobem případně zajistit dofinancování dětských skupin. Takto si myslíme, že ta věc bude řešena. To je druhá věc, která se týká financování dětských skupin. Vítáme to, že došlo ke zrušení zastropování příspěvku od rodičů alespoň v té kompromisní variantě. Považujeme to také za velmi dobrý a pozitivní krok.

Jsme připraveni v tomto smyslu novelu zákona o dětských skupinách podpořit. Je otázkou, která ještě bude do diskuse, ale až někdy příště, například do jaké míry je relevantní zpřísnění kritérií pro provoz dětských skupin, nicméně jsme přesvědčeni o tom, že tím, že v tomto případě zachováme funkční model dětských skupin včetně toho názvu, je to věc možná symbolická, možná trochu ideologická, ale to, že se nevracíme k pojmu jesle, který může mít velmi různorodé konotace, tím, že zachováme pojem dětské skupiny, mimo jiné šetříme finanční prostředky dětských skupin samotných. Je to otázka výměny razítek, formulářů a tak dále. Byly by to naprosto zbytečně vyhozené finanční prostředky. Jsme rádi, že i zde Ministerstvo práce a sociálních věcí ustoupilo a podpořilo to, že dětské skupiny v tom současném modelu zůstanou zachovány.

Je to otázka výměny razítek, formulářů a tak dále. Byly by to naprosto zbytečně vyhozené finanční prostředky. Jsme rádi, že i zde Ministerstvo práce a sociálních věcí ustoupilo a podpořilo to, že dětské skupiny v tom současném modelu zůstanou zachovány. Je to tedy pozitivní zpráva pro rodiče. Více jak 400 tisíc rodin v České republice dnes využívá službu dětských skupin. Pro ně to je velmi dobrá zpráva, je to dobrá zpráva pro dětské skupiny jako takové, jejich provozovatele. Je to dobrá zpráva pro starosty obcí a měst. KDU-ČSL tuto novelu v tomto znění je připraveno podpořit.

Děkuji za pozornost.

