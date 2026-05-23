Výborný (KDU-ČSL): Nikdo nevolá po vracení majetků

V Brně se koná každoroční multižánrový festival otevřeného dialogu a porozumění Meeting Brno. A je vidět, že právě obojí dnes potřebujeme jako sůl.
Který národ více ublížil českému národu?
Mrzí mě, co kolem setkání sudetoněmeckého sdružení rozpoutali lidé jako Tomio Okamura či Petr Macinka a co svou slabostí a přihlížením umožňuje Andrej Babiš. Nejde o žádný revanšismus ani snahu rušit Benešovy dekrety. Ti, kteří to tvrdí, jen vědomě šíří strach a nenávist. Vadí mi to a jednoznačně to odsuzuji.
Nikdo, a už vůbec ne potomci vyhnaných Němců, nevolá po vracení majetků. Naopak často zaznívá omluva, připomínání vin našich předků na obou stranách a snaha o smíření. A právě to je správná cesta – nezapomínat na tragédie minulosti, ale nenechat se jí dál rozdělovat.
O to větší paradox je, že ti samí politici, kteří dnes v Česku straší sudetskými Němci, se na evropské úrovni přátelí s uskupeními jako AfD nebo rakouští Svobodní, kteří o revizi dekretů skutečně mluví. To je naprosto pokrytecké.
Budoucnost česko-německých vztahů musí stát na pravdivé paměti, úctě, smíření a spolupráci, ne na nenávisti a vyvolávání strachu. Potřebujeme odpovědné vlastenectví, ne laciné a pokrytecké nacionalistické výkřiky.
