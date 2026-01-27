Výborný (KDU-ČSL): Opravdu se může tímto způsobem chovat člen vlády?

Vážený pane předsedo, vážené torzo vlády,
mě tedy velmi mrzí, že tady chybí ti hlavní aktéři, a to je pan vicepremiér a ministr zahraničí Macinka... Pane kolego, můžete mávat, jak chcete (k ministru sedícímu v první lavici B. Šťastnému), ale pořád asi nejste Petrem Macinkou. O něm je tady řeč, ten by tady měl být. A měl by tady být premiér, protože premiér odpovídá za tuto vládu.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, vás také samozřejmě chci pozdravit. A chci pozdravit také veřejnost a chci pozdravit také studenty a studentky, kteří jsou nahoře. A myslím, že dobře, že tady jsou.
Prosím, teď poslouchejte, budu tady citovat: "Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony a uvádět je v život. Slibuji na svou čest, že budu zastávat svůj úřad svědomitě a nezneužiji svého postavení."
Dámy a pánové, citoval jsem čl. 69 odst. 2 Ústavy České republiky a je to slib člena vlády České republiky, slib ministra, je to slib, který skládal i Petr Macinka. Sami posuďte, zda tento slib je skutky, které teď známe a které v posledních desítkách minut vyšly najevo, skutečně Petrem Macinkou dodržován.
Já se domnívám, že to, co zaznělo a čeho jsme svědky, je skutečně skandální narušení základní elementární nejenom politické kultury, ale i základních principů fungování demokratické politiky, ke které, jsem přesvědčen, pořád jako Česká republika patříme.
Já tady musím znovu přečíst některá slova, aby to bylo znovu slyšet a abychom mohli jasně říct, že toto není něco, co se má stát standardem v České republice.
Cituji: "Na druhou stranu já teď stojím před nevratným rozhodnutím," - nevratným rozhodnutím - "jak dál s panem prezidentem. Myslím, že by to měl vědět. Může získat klid, když já budu mít Turka na MŽP. Pokud ale ne, spálím mosty způsobem, který vejde do učebnic politologie jako extrémní případ kohabitace. Podporu premiéra v této věci mám, o postoji SPD ani nemluvě." To jsou skandální výroky, které skutečně jsou vydíráním hlavy státu, vydíráním prezidenta republiky.
Kdo je vinen současnou situací?
Anketa
Kdo je vinen současnou situací?
A co je ještě skandálnější, pokud je pravdou to, co tady Petr Macinka píše, to znamená, že se tak děje s vědomím a podporou - s vědomím a podporou - premiéra Andreje Babiše, s vědomím a podporou třetího nejvyššího ústavního činitele České republiky, a to předsedy Poslanecké sněmovny Tomia Okamury.
"Chápu, že se pan prezident nenechá vydírat, ale politika je o kompromisech, chce-li mít na něco vliv. Buď bude možné vše, anebo nebude možné nic. Stačí jeden podpis..."
Já se obracím na vás, vážené kolegyně, vážení kolegové v poslaneckých lavicích, kteří jste před několika málo dny dali důvěru Petrovi Macinkovi, dali důvěru vládě Andreje Babiše. A myslím - a znám vás a protože vás neoslovuju konkrétně, tak nemusím prostřednictvím předsedajícího - pořád si myslím, že řada z vás musí mít teď osobní obrovský vnitřní problém s tím, čeho jste tady svědky a co slyšíte. Opravdu si myslíte, že se může tímto způsobem chovat a vyjadřovat člen vlády, které jste vy dali důvěru?
Vážené poslankyně, vážení poslanci, hlavně z hnutí ANO, možná někteří od Motoristů, možná někteří i z SPD, opravdu toto považujete za standard, podle kterého budeme nadále fungovat v České republice? Opravdu souhlasíte se slovy předsedy Poslanecké sněmovny Tomia Okamury - to je přece běžné, takhle se komunikuje v Poslanecké sněmovně zcela běžně? Dámy a pánové, to je reakce třetího nejvyšší ústavní činitele. Je to běžné, v Poslanecké sněmovně se tak běžně komunikuje. Tak možná, pane předsedo, tak komunikujete vy s vašimi poslanci z klubu SPD, možná z ANO, možná od Motoristů. Ale já tedy chci říct veřejnosti, že tohleto není standard a není to běžné v Poslanecké sněmovně.
A my uděláme jako poslanci KDU-ČSL, ale řekl bych všech opozičních poslaneckých klubů všechno pro to, aby tyto mafiánské praktiky, ano, aby tyto mafiánské gangsterské praktiky se nestaly standardem a nebyly běžným zde nejenom na půdě Poslanecké sněmovny, ale vůbec v politice České republiky.
Já jsem si připomněl historii. Je potřeba ji možná mladé generaci připomenout. Přesně tímto způsobem, přesně tímto způsobem vydíral K. H. Frank a gestapáci státního prezidenta Emila Háchu. Velmi podobným způsobem, velmi podobným způsobem, takto byl vydírán prezident Hácha. Jestli tyto... (Poslanec Šťastný bouchá do stolu.) Jestli tyto praktiky mají mít místo tady... Můžete bušit, pane poslanče a ministře, jak chcete, jenom sám si odpovězte si na tu otázku. Ano, tímto způsobem, tak jako byl vydírán prezident Hácha, tak má být vydírán prezident republiky v roce 2026? Já jsem přesvědčen, že ne. A my uděláme všechno pro to, aby něco podobného tady nepokračovalo.
A já se znovu ptám, kde je premiér Andrej Babiš? Kde je vicepremiér Petr Macinka? Já jsem přesvědčen, že ti by tady měli být. A my nechceme nic jiného, než aby se Petr Macinka vyjádřil zde před Poslaneckou sněmovnou. Vy, kolegyně a kolegové poslanci napříč spektrem, včetně vládních poslanců, vy jste ti, kteří máte kontrolovat vládu. My jsme ti, komu je vláda odpovědna ze svého chování, ze svých činů.
A tady vidíme zcela bezprecedentní výroky směrem k hlavě státu. Já jsem přesvědčen, že Petr Macinka, kdyby byl skutečně chlap, za kterého se občas takhle prezentuje, tak by tady vystoupil a jasně vysvětlil tyto své výroky, a protože podle mého názoru tady není jiné cesty, tohleto samozřejmě snese omluvu, ale to nestačí. Já jsem přesvědčen, že pokud se někdo, kdo je ministrem vlády České republiky, dopustí vydírání prezidenta republiky, tak má na svůj post rezignovat. Pokud tak neučiní, tak je tady Andrej Babiš, který může navrhnout odvolání ministra vlády, a je to Andrej Babiš, znovu zdůrazňuji, je to Andrej Babiš, který nese odpovědnost za každého jednoho člena a členku vlády, kterou on vede.
Čili pokud nemá alespoň elementární sebereflexi Petr Macinka, tak já vyzývám Andreje Babiše, aby jasně vystoupil a Petra Macinku z vlády odvolal. To je to, co chceme. Je to naprosto zásadní a důležité a já věřím, že tady ještě dnes nemůžeme začít projednávat standardní body, a mě to mrzí, je tady spousta zákonů, které nakonec jsme předkládali i my, poslanci KDU-ČSL, které by měly být projednávány, ale bohužel, bohužel v této situaci nemůžeme postupovat jinak, než že musíme chtít slyšet vyjádření a rezignaci Petra Macinky a vyjádření premiéra Andreje Babiše.
Nemůžeme se smířit s tím, že podobné praktiky tady budou běžné. Já chápu to, že máme v čele Sněmovny a v čele vlády dva trestně stíhané politiky. Ano, máme ve vládě dva estébáky. Jednoho, který udával zamlada kamarády, ale nemůžeme postupovat v těch krocích na úplné dno - úplné dno politické kultury ještě dál. Proto znovu říkám, vyzývám Andreje Babiše i Petra Macinku, aby zde vystoupili, a to v tom smyslu, jak bylo řečeno.
Vážený pane předsedo, protože Sněmovna nemůže mlčet, nemůže mlčet a já věřím, že ani řada vládních poslanců nemůže k této věci mlčet, proto si dovolím navrhnout tento bod, který prosím zařadit jako první bod dnešního jednání Poslanecké sněmovny: Vydírání Andreje Babiše a Petra... Vydírání Petra Macinky... Pardon, omlouvám se. Vyjádření Andreje Babiše a Petra Macinky k bezprecedentnímu vydírání prezidenta republiky (Předsedající: Moment! - a Petra Macinky...) k bezprecedentnímu vydírání prezidenta republiky a oznámení rezignace Petra Macinky (Předsedající: Moment!) případně jeho odvolání... (Předsedající: Pardon, Petra Macinky a oznámení...) A oznámení rezignace Petra Macinky, případně jeho odvolání...
Případně jeho odvolání premiérem Andreje Babišem. A skutečně tady musíme slyšet, jakou roli v celé věci hraje nejenom Petr Macinka, ale jakou roli v celé věci hraje Andrej Babiš, protože on je v těch SMS zprávách, kterými byl vydírán prezident republiky, také zmiňován. Stejně tak jsem přesvědčen o tom, že tady má Andrej Babiš vysvětlit, proč veřejně v médiích v posledních minutách bagatelizuje celou situaci, proč říká, zlehčuje - já bych tak nikdy nehovořil, ale to se tak občas stává nebo něco podobného. Za mě tyto výroky jsou zcela nepřijatelné.
Vážený pane předsedo, dámy a pánové, připomenu první větu programového prohlášení vlády, vaší vlády, poslankyně a poslanci hnutí ANO, vaší vlády, poslankyně a poslanci hnutí Motoristé, stejně tak jako vaší vlády, poslankyně a poslanci SPD. V první větě hovoříte o tom, že je potřeba v České republice obnovit důvěru v její instituce, v instituce tohoto státu. Tak tedy hodně štěstí! Tímhletím způsobem opravdu obnovíte důvěru v instituce vládní a nejenom vládní, ale v instituce v České republice. Já se moc omlouvám, ale tohle je něco, co je cestou na přesný opačný konec.
Děkuji za pozornost.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.