Výborný (KDU-ČSL): Sucho v Česku trvá, jeden déšť situaci neřeší

reklama

Dlouhodobé analýzy hovoří jednoznačně. Sucho trápí Česko a je to velký problém. Mnozí lidé si to možná ani neuvědomí, protože voda z kohoutku teče jako vždy, ale pro zemědělce, zahrádkáře, ale i občany se studnami to problém je. A je to pro nás první varovná vlaštovka. Očekávat, že bude líp? Vzhledem ke klimatickým změnám asi nemůžeme.

Anketa Věříte, že existují mimozemšťané? Věřím 68% Nevěřím 18% Nevím / Je mi to jedno 14% hlasovalo: 3301 lidí

Co s tím? Investice. Do čeho? No paradoxně do věcí, které nám přijdou jako zcela samozřejmé, nejde mnohdy o žádnou raketovou vědu, ale dlouhá éra socialismu a naše ignorace přírody nás přivádí k tomu, že se musí znovu budovat například remízky, malé rybníky, tůně apod. Česká příroda byla vytěžována na maximum bez úvah nad budoucností.

Tato éra už je naštěstí pryč. Všichni, kdo pracují s půdou, si uvědomují, jak jsou nezbytné kroky, které jsem velmi zjednodušeně popsal výše. S kolegou ministrem životního prostředí Petrem Hladíkem jsme si plácli na intenzivní spolupráci. Naše resorty mohou se suchem bojovat daleko lépe, pokud bude dobře nastavena spolupráce.

Inestice do přírody je investicí do nás samých. Chceme mít v budoucnu zdravější přírodu? Chceme mít co jíst a pít? Samozřejmě, že ano. Za Ministerstvo zemědělství České republiky máme v oběhu řadu programů, které finančně pomáhají bojovat se suchem.

Vše detailně popisujeme na webu ZDE.

Mgr. Marek Výborný KDU-ČSL



ministr zemědělství Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Ministr Výborný: Nemůžeme dopustit přehlcení evropského trhu obilovinami ze třetích zemí Ministr Výborný: Ruskou výpovědí obilné dohody se nesmíme nechat zastrašit Ministr Výborný: Budu apelovat na dostatečnou finanční podporu pro zemědělce Ministr Výborný: Země třetího světa se staly regulérním rukojmím Putina

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.