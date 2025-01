Wenzl (ANO): Mělo by zaznít od ministra zdravotnictví, zda vůbec tuto problematiku vnímá

Vážené kolegyně, vážení kolegové, pane ministře,

já předstupuji dnes s návrhem na zařazení nového bodu na program dnešní schůze s tím, že podotýkám, že otázku, o které bych chtěl hovořit, jsem otevřel již cirka před rokem v rámci interpelace na pana ministra zdravotnictví, ale jelikož se nestalo vůbec, vůbec nic od té doby, tak cítím nutnost požádat o zařazení tohoto bodu.

Žádám o zařazení na program dnešní schůze jako první bod - bod s názvem Hrozící nedostatek lékařů. V otevřených zdrojích se uvádí, že zhruba 180 tisíc dětí dnes nemá svého praktického lékaře pro děti a dorost vzhledem k jejich nedostatku a hlavně dostupnosti. Je to velký problém. Situace v oblasti dostupnosti všeobecných praktických lékařů pro dospělé je obdobná.

Co ale ve veřejném sektoru nerezonuje, a pokud ano, tak ve velice malé míře na rozdíl od situace v oblasti praktických lékařů pro děti a dorost nebo všeobecných praktických lékařů, je situace v oblasti ambulantních specialistů. A tato otázka situace v segmentu ambulantních specialistů je tou, které bych se chtěl věnovat v rámci projednání mnou navrženého bodu.

Pominu teď otázku financování poskytované zdravotní péče podle úhradové vyhlášky v roce 2024 nebo tak, jak je tomu v letošním roce. To by vydalo na samostatný bod, jak se Ministerstvo zdravotnictví a celá vláda staví k financování tohoto segmentu zdravotní péče pro naše občany.

Otázkou je, co naše občany, pacienty, čeká v následujících letech. Lékaři, ambulantní specialisté také stárnou, již dnes je 43 % těchto lékařů důchodového věku a již dnes chybí například dětští psychiatři, internisté, chirurgové, urologové a tak bych mohl pokračovat, a mladí lékaři nenastupují do jejich řad. Dále, a velký problém je ten, že ubývá počet atestovaných lékařů, kteří by měli zájem o specializaci například v diabetologii, revmatologii, nefrologii, pneumologii a tak dále. Nefunguje tak proces přirozené obměny lékařů v těchto oborech.

Odhad sdružení ambulantních specialistů je, že v roce 2030, to jest za necelých pět let, bude chybět minimálně 25 % těchto specialistů. A pokud by k tomuto opravdu došlo, je třeba říci, že dopad by byl na pacienty, neboť by došlo a dojde k dalšímu prodloužení lhůty specializovaných vyšetření. Nejen podle mého názoru se Ministerstvo zdravotnictví a vláda zaměřují pouze na problémy v primární péči, pakliže se tomuto vůbec problému věnují, a tato oblast je absolutně mimo jejich zájem.

Ambulantní specialisté plní důležitou roli v našem systému zdravotní péče a měli by jim být vytvořeny podmínky takové, aby mohly poskytovat kvalitní péči pacientům. V rámci projednávání tohoto bodu bych se chtěl zabývat problematickou situací, a jak zní dál, protože jak jsem zmínil před chvílí, ta doba, kdy může nastat problém, velký problém s nedostatkem těchto lékařů, nastane za pár let.

V rámci rozpravy k tomuto bodu by určitě mělo zaznít ze strany pana ministra zdravotnictví, jak tedy, zda vůbec tuto problematiku vnímá, a zda ji vůbec řeší. V případě, zda problematika je ze strany ministerstva řešena, tak zda je i do diskuse a do řešení zapojeno sdružení ambulantních specialistů? Anebo je rozhodováno takzvaně od stolu na ministerstvu? Mělo by zaznít, jaké kroky jsou činěny ministrem zdravotnictví a vládou k tomu, aby se předešlo kritické situaci, ke které, jak už jsem zmínil, může dojít v horizontu několika málo let.

Vážené kolegyně, kolegové, prosím, žádám vás o podporu k přijetí tohoto bodu jako prvního bodu v rámci programu dnešní schůze. Děkuji vám za pozornost a podporu návrhu.