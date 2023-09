Wenzl (ANO): Přidávat peníze vězňům mně přijde úplně ubohé

reklama

Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové,

já tady jsem jak Alenka v říši divů. My tady stojíme, sedíme a my chceme obhajovat a přidávat peníze vězňům. Přitom nemáme peníze pro seniory. Já bych řekl, že proč máme lobbovat, aby měli větší kapesné? Vždyť oni spáchali trestný čin, tak si to tam musí odsedět! A zrovna ti, kteří nechodí do práce, oni tam mají jídlo, mají tam spaní, mají tam všechno, nemusí platit elektřinu, nemusí dělat vůbec nic. A takový senior, který je doma, ten musí zaplatit jak elektřinu, musí si zaplatit svoje obědy, musí zaplatit za vodu, za všechno.

Opravdu já bych doporučil všem, ať to nepustíme do dalšího čtení. Protože já osobně mám takovou zkušenost, že moji dceru napadl agresor, který jí zasadil 64 bodných ran; 64 bodných ran. Ona to naštěstí přežila.

Ten člověk teď už běhá po svobodě. Dluží x peněz, x peněz dluží opravdu. Není schopen to zaplatit, protože jeho tatínek ho zaměstná načerno, takže exekutor mu nemůže nic vzít, to, co je dáno soudem, aby on nahradil škody, tak on nenahradí nikdy. A my tady stojíme a bavíme se o tom, že bychom mohli dát opravdu vězňům, kteří opravdu spáchali takovéhle činy, větší kapesné? Proč nezvedneme radši peníze těm seniorům, kteří budovali tu republiku tady? Ale vězňům? Vždyť on se vrátí z toho vězení a za chvíli se dostane zase zpátky, protože on zjistí, proč by měl pracovat, proč by měl za něco platit, když on tam má všechno zadarmo.

A takový člověk, který si tam odsedí, já nevím, třeba deset let, tak proč by chodil do práce? On je ten kápo, on nemusí pracovat, za něho budou pracovat ti mladí, ti mu budou nosit peníze, ti mu budou nosit cigarety. Tady o to jde. A my tady sedíme a přemýšlíme nad tím, že bychom přidali jim peníze? Z čeho? Máme takový rozpočet? Pane ministře, opravdu máme tolik peněz na to, abychom jim dávali? Já si myslím, že nemáme, opravdu. Přidejme, ano, přidejme peníze dozorcům, to budu pro opravdu. Protože těch peněz, jak bylo řečeno, v tom vězeňství je málo. Ale přidávat peníze vězňům, mně to přijde úplně ubohé. Mně to přijde jako kdybyste si tady všichni dělali půdičku s tím, že jednou se tam dostanete a abyste měli větší kapesné.

Takže ještě apeluji na všechny. Buďte rozumní, nepřidávejte ty peníze, prosím vás. Nezvedejte pro to ruku. Nepusťme to do dalšího čtení. Vždyť oni tam v podstatě jsou dobrovolně. Oni to spáchali ten trestný čin, tak ať si to odsedí. A jak je možné, že někdo nemůže pracovat? Tak je pošlete do dolů, ať tam pracují. Přece není možné, aby opravdu ti vězni nepracovali. Pořád se říká, kolik je nezaměstnaných, jak je to možné? Ještě jednou apeluji na vás na všechny, buďte rozumní, prosím vás, nepouštějte to, nezvedejte pro to tu ruku, protože opravdu tohleto není důvod k tomu, abychom rozhazovali peníze. Dejme to kapesné těm seniorům. Nebo dejme to na školky, na školy, ale ne pro vězně, prosím vás.

Děkuji vám za pozornost.

Milan Wenzl ANO 2011



