Wolf (KDU-ČSL): Orloj na Staroměstské radnici skrýval tajemství. Před světem je tajil jeden z apoštolů

Začátkem ledna se na deset měsíců zastavil orloj na Staroměstské radnici a jeho součásti postupně putovaly do restaurátorských ateliérů. Po podrobném zkoumání odborníci zjistili, že jedna ze soch apoštolů má jinou váhu, než ostatní. Byl to sv. Tomáš, a tak mu věnovali zvláštní pozornost, dokonce došlo i na rentgenové snímky. Uvnitř sochy pak nalezli kovové pouzdro se zajímavým vzkazem z minulosti.

Dostat se však k obsahu sochy svatého Tomáše nebylo vůbec jednoduché, jelikož víko bylo pečlivě zapečetěno. Nakonec se to však podařilo a restaurátoři nalezli vzkaz ze čtyřicátých let minulého století. Pouzdro obsahovalo zprávu od sochaře Vojtěcha Suchardy, autora dřevěných plastik apoštolů a dalších figur, které byly po 2. světové válce umístěny na orloji.

Ve zprávě popisuje své plány s orlojem, které však nebyly nikdy uskutečněny a stěžuje si na tehdejší poměry. Nicméně i přesto, že se mu nepovedlo své představy prosadit, obdivuje v textu krásu pražského orloje a jeho historickou hodnotu. Původní sochy totiž shořely při požáru radnice v květnu 1945 v průběhu povstání.

Schránku navíc odborníci nalezli téměř na den přesně 70 let od jejího uložení. „Když už si myslíme, že o památce, jakou je Staroměstská radnice, víme vše, překvapí nás nějaký nový nález. Rekonstrukce nám darovala sedmdesát let starou zprávu pana Suchardy, který byl v poválečném období pověřen vytvořením nových dřevěných plastik apoštolů a figur na orloji,“ uvedl k nálezu radní hl. m. Prahy Jan Wolf.

Není to však jediná zajímavost, která byla při opravách věže Staroměstské radnice odhalena. Restaurátoři nalezli také zazděná kamenná zvířata a další prvky. Ty se nacházely v rozích pod kalendáriem za ležícími polopostavami a dostat se k nim nebylo vůbec jednoduché. Po opatrném rozebrání zdiva tu byla objevena například část sloupku s hlavicí, na níž sedí pes odvrácený k divákovi zády. Na opačné levé straně byl dravec se svěšenou hlavou a nad ním stojící sova. V tuto chvíli není jisté, z jakého období plastiky pocházejí.

Je však možné, že byly vytvořeny už na počátku 15. století. Napovídalo by tomu navíc i jejich nelichotivé umístění za výzdobou z konce 15. století, které je překrývá. „Velice mě také potěšilo odhalení kamenných soch zvířat, jejichž původ může sahat až k první fázi výzdoby orloje na počátku 15. století. Je vzrušující, že je stále co objevovat a rozšiřovat naše historické znalosti. Kdo ví, co vše ještě objevíme,“ doplnil radní Wolf.

V posledních měsících také restaurátoři spekulovali o možné tajné místnosti, která by se mohla ve Staroměstské radnici nacházet. To se však nakonec ukázalo jako nepravdivé. Rekonstrukce orloje by měla skončit v říjnu tohoto roku.

