Zábranský (Piráti): Do obnovy Výstaviště Praha a Holešovické tržnice už putovaly miliardy

Areály Výstaviště Praha a Holešovická tržnice, které spravuje městská společnost Výstaviště Praha, a.s., vykazují v posledních letech stabilní růst napříč klíčovými ukazateli, od návštěvnosti přes objem realizovaných akcí až po investiční aktivitu. Transformace obou areálů pokračuje systematicky od roku 2018 a její součástí jsou investice v řádu miliard korun, rozsáhlé rekonstrukce historických objektů i rozvoj nových obchodních a programových modelů.
Rozvoj obou areálů je založen na postupné revitalizaci infrastruktury a historických budov. Klíčovou investicí hlavního města je v tomto ohledu rekonstrukce Průmyslového paláce, jejíž celkové náklady dosahují více než 3 miliard korun bez DPH. Předání dokončené stavby se uskuteční letos v červnu, aby v září palác uvítal své první návštěvníky.
„Do Průmyslového paláce Praha zainvestovala zhruba 3,3 miliardy korun bez DPH. Kromě obnovy levého křídla po 18 letech od jeho vyhoření jsme provedli generální rekonstrukci i celého zbytku stavby a výsledkem bude ekologičtější a bezpečnější provoz, vyšší uživatelský komfort díky lepší práci s teplem, nově vybudované prostory v suterénu či obnovení některých historických prvků po nevhodných zásazích do paláce za socialismu. Z pohledu dostupnosti je skvělé, že hned u Výstaviště bude vlaková zastávka na trati na letiště. Průmyslový palác se opět stane významným eventovým prostorem s nadregionálním významem,“ říká radní hl. m. Prahy pro oblast majetku, legislativy a transparentnost Adam Zábranský.
„Průmyslový palác je jasnou dominantou nejen Výstaviště, ale celé Prahy, proto jsme si všichni vědomi, že nyní se už na dokončení této vysoce náročné rekonstrukce upírají zraky ze všech koutů republiky. V červnu by mělo dojít k předání stavby, následovat bude kolaudace a v říjnu, všichni věříme, uvítáme návštěvníky Designbloku, který pomyslně odstartuje novou éru nejen samotného paláce, ale i celého Výstaviště. V ten moment bude areál etablován do evropské špičky mezi veletržními a eventovými prostory,“ komentuje Tomáš Hübl, předseda představenstva Výstaviště Praha, a.s.
Vedle této dominantní investice kontinuálně pokračuje modernizace dalších objektů v areálu Výstaviště Praha. Rekonstrukce Křižíkových pavilonů stála více než 200 milionů korun a jejich střech se zelenými terasami dalších 150 milionů korun, obnova budovy Bohemia vyšla na téměř 90 milionů korun a Nové Spirály na zhruba 248 milionů korun. Práce na rekonstrukci Lapidária si vyžádaly 62,5 milionů korun, rekonstrukce objektu Pražan vyšly na 8,6 milionů korun a modernizace sportovního a návštěvnického zázemí stála za dobu posledních čtyř let kolem 32 milionů korun.
Obnova pokračuje i v Holešovické tržnici, kde hlavní město investovalo za poslední dva roky více než 250 milionů korun do rekonstrukce bývalé jateční burzy, jejíž otevření se uskuteční ještě v roce 2026. Postupná rekonstrukce hal (7, 8, 9, 11, 22, 27, 28 aj.) si pak až doposud vyžádala 93,3 milionu korun.
„Holešovická tržnice, která dlouhodobě chátrala, v posledních letech pod správou Výstaviště hezky ožívá. Areál je dlouhodoběˇ podinvestovany´ a potřebuje investice ve výši asi 5 miliard korun. Neinvestovat taky něco stojí – špatný technický stav omezuje možnosti výběru podnájemného a chátrající městský majetek představuje stále vetší´ zátěž pro rozpočet. Naopak, když se tržnice zrenovuje, může přinášet do městské kasy více než 200 milionů korun ročněˇ,“ uvádí radní hl. m. Prahy Adam Zábranský.
Areály také vykazují dlouhodobý růst návštěvnosti i při současných rekonstrukcích. V roce 2025 zaznamenalo Výstaviště Praha 2,97 milionu návštěv (+17,7 % meziročně) a Holešovická tržnice 2,99 milionu návštěv (+9,8 % meziročně). Celkově tak oba areály obsluhují téměř 6 milionů návštěv ročně, což je v kontextu městských areálů v České republice nadprůměrná hodnota. Obě místa také kombinují model pronájmu prostor s vlastní produkcí. V loňském roce se na Výstavišti Praha konalo 191 akcí a v Holešovické tržnici až 200 velkých i menších eventů.
„Ačkoli je Výstaviště již několik let v procesu obnovy a řada budov byla postupně vyřazena kvůli komplexním rekonstrukcím z provozu, podařilo se za posledních pět let, tedy v období těchto zásadních rekonstrukcí, udržet stabilní hospodářské výsledky. Stejně tak se nyní děje v Holešovické tržnici, kde jsme ovšem na startovní čáře, co se týče kompletní obrody areálu. V tomto případě, než nastane období návratu investic, se reálně bavíme o roku 2038 a dále. Areál vyžaduje miliardové investice, které však vzhledem ke stavu budov měly přijít mnohem dříve,“ doplňuje Tomáš Hübl.
„Budoucnost obou areálů za deset let vidím jako dvě stálice na kulturní mapě Prahy lákající místní i turisty nabídkou kvalitních služeb, zajímavého gastra, sportu i kultury,“ dodává pražský radní Adam Zábranský.
Výstaviště Praha i Holešovická tržnice se dlouhodobě profilují jako otevřené městské areály, které nejsou určeny pouze pro velké jednorázové akce, ale slouží také jako každodenní místo setkávání, aktivního odpočinku, kultury a gastronomie.
