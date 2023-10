Žáček (ODS): Pokud je dnes někdo vyšetřován policií, tak protože porušuje zákony

reklama

Děkuji, dovolte mi zareagovat na pana kolegu Kobzu, pochopitelně vaším prostřednictvím. Považuji za nanejvýše hloupé, nešťastné, smutné srovnávat komunistický totalitní režim, který měl mechanismy, kde zde vládla jedna strana, mučili se zde lidé, zatýkali se, popravovali se, stříleli se na hranicích, likvidoval se třídní nepřítel, vyháněli se čestní naši občané za hranice, se současnou realitou.

Pokud dneska je někdo vyšetřován Policií České republiky v intencích zákonů České republiky, tak je to proto, že porušuje zákony a ne proto, že říká nějaký názor, který se nelíbí vládě nebo komkoliv jinému. Je to prostě nesmysl. Je to urážka všech těch obětí, všech těch, kteří byli perzekvováni, srovnávat dnešní realitu s komunistickým totalitním režimem, nazývat to nějakým pseudo termínem nová totalita. To je nutné na tomto místě, v této Sněmovně, odsoudit.

