Zahradil: Jo, tohle je dobrý

Zdaleka nejen já totiž vím, podle vlastních zkušeností, že existuje určitý počet členů, příznivců a potenciálních voličů ODS, kteří si zároveň přejí odchod Fialova vedení. Protože věří, že pouze tak, s nějakým novým vedením, se ODS může resuscitovat, obnovit svou zničenou autenticitu a identitu a stát se znovu vyprofilovanou politickou stranou místo toho beztvarého želé, jímž je dnes (já tomu sice už nevěřím, ale to je teď jedno).
A tito lidé vědí, že nutnou podmínkou Fialova & spol. odchodu je jeho výrazná volební porážka. Což je pro ně důvod, proč koalici Spolu nevolit. Takže se mohou přesunout mezi nevoliče. Nebo to hodit Motorkám.
Video najdete ZDE.
Ing. Jan Zahradil
autor: PV