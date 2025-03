Zahradil (ODS): Marxisté také věřili, že chod společnosti a světa lze naplánovat

Pan Hála ze spolku Sinopsis, zřejmě ve frustraci, že i jemu skončil penězovod z USA, začal vyvíjet horečnou mediální aktivitu. Nejnověji se jeho terčem stala sama podoba současného tzv. multipolárního světa. Pan Hála se domnívá, že multipolarita je jakýsi zlovolný plán, připravený v temnotách zejména čínskými stratégy za účelem rozdělení globální moci a postupného ovládnutí světa. Tento plán pak rafinovaně implementovali do hlav neznalých protagonistů současné americké administrativy, kteří jej ve své naivitě začali také šířit, protože zjevně málo naslouchali českým expertům typu pana Hály.

Ve skutečnosti jde o pěknou ukázku toho, jak tito “experti” přemýšlejí o světě. Nic se podle nich neděje přirozeně, náhodně, evolučně. Vše je výsledkem tajných plánů, skrytých konspirací, připravených manipulací, jimž je třeba se bránit stejnými metodami. Vlastně je to jakási zvrhlá variace marxismu. Marxisté také věřili, že chod společnosti a světa lze naplánovat, a pak už stačí jen ten plán plnit.

Anketa Líbí se vám, jak Elon Musk vystupuje k politickým tématům? Líbí 92% Nelíbí 5% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 8159 lidí

Multipolární svět ovšem není výsledkem žádného plánu, ale logickým vyústěním celkového spontánního ekonomického vývoje, kdy začalo prudce růst bohatství států a národů mimo euroatlantický svět, a tedy i jejich geopolitická váha. Globální HDP se prostě už vytváří a přerozděluje jinak, než před 30-40-50 lety, což je ale způsobeno běžnými tržními mechanismy, ekonomickým soutěžením, nabídkou a poptávkou, vytvářením nových dodavatelsko-odběratelských řetězců, změnou kontroly přírodních zdrojů, interakcemi nových společenských trendů, nezadržitelným šířením technologických inovací.

To ale nemusel nikdo ve skrytu plánovat, to se prostě a jednoduše stalo, protože takhle dynamicky i chaoticky i nepředvídatelně prostě svět funguje a vždy fungoval. Není to lineární matematická funkce, v níž se dá budoucnost jednoduše vypočítat. Ve svém eurocentricky nadřazeném obdivu k sobě samotným, ke svému modelu demokracie, lidských práv a sociálních jistot jsme na to jaksi zapomněli.

Takže mě vlastně může těšit, že mě pan Hála přímo jmenoval coby čelného propagátora multipolární podoby světa v ČR - viz ukázka z jednoho jeho aktuálního textu. Protože multipolaritu již považuji za hotovou věc.

(celý článek Martina Hály si můžete přečíst ZDE)

Ing. Jan Zahradil ODS

Řekněme NE evropské federaci!

Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Zahradil (ODS): Nejsme shůry povoláni k roli morálního arbitra celého světa Zahradil (ODS): Nostalgie a dětinsky vzteklé popírání reality jsou k ničemu Zahradil (ODS): Jsme v bodě nula Zahradil (ODS): Pan Merz utrpěl vítězství