Zahradil: To by nestačilo ani na jeden mandát v sněmovně

Pár čísel:
V České republice máme registrováno 8 253 316 voličů (údaj z parlamentních voleb 2025). Na Letné se sešlo něco mezi dvěma a třemi procenty z nich. To by nestačilo ani na jeden mandát v PS (a to ani při přepočtu na loňskou volební účast, která byla 68,95 %).
Příští řádné parlamentní volby se konají za 3,5 roku.
Tím bych to uzavřel a zdravím z CPAC (Conservative Political Action Conference) v Budapešti.
Ing. Jan Zahradil
