Zahradil: To by nestačilo ani na jeden mandát v sněmovně

23.03.2026 14:07 | Monitoring
autor: PV

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na účast na demonstraci na pražské Letné

Foto: Youtube
Popisek: Jan Zahradil

Pár čísel:

V České republice máme registrováno 8 253 316 voličů (údaj z parlamentních voleb 2025). Na Letné se sešlo něco mezi dvěma a třemi procenty z nich. To by nestačilo ani na jeden mandát v PS (a to ani při přepočtu na loňskou volební účast, která byla 68,95 %).

Příští řádné parlamentní volby se konají za 3,5 roku.

Tím bych to uzavřel a zdravím z CPAC (Conservative Political Action Conference) v Budapešti.

Ing. Jan Zahradil

