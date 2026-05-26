Zahradil: Žádní novináři, jen prvoplánoví propagandisté a agitátoři

Naposledy k sudetským Němcům: ano, už po nás nic nechtějí. Ale chtěli. A přestali chtít, až jim došlo, že fakt nemají nárok. Až když to všechno prohráli, bilaterálně i mezinárodně. A prohráli to jen díky tehdejší jednotné české pozici, kdy to vláda i opozice proti nim hrály spolu. Naštěstí v době, kdy o něco opravdu šlo, se tady nevyskytovaly třtiny ve větru se klátící typu Kupka, Havel (ten z Wishe) nebo Rakušan.
Byl jsem u toho, pamatuji si, jak sudetští Němci tlačili na pilu okolo našeho vstupu do EU. Jak skutečně věřili, že nás donutí ke zrušení “dekretů” a otevřou tu Pandořinu skřínku. Otravovali s tím ještě i po našem vstupu do EU, v roce 2006 (viz dole) nebo 2009. Nepovedlo se, tak nakonec udělali z nouze ctnost a “vzdali se” nároků. Jak šlechetné.
Dnes z toho zbyly jen moralizující flagelantské kecy brněnských snobů, ztracených existencí typu Hollan a dalších podlézavců. Takovéto typy zde byly za habsburské monarchie, za německé okupace i za sovětské nadvlády. Jejich servilní tanečky jim sice nelze zakázat, není ale důvod jim je usnadňovat, natož je tancovat s nimi.
Nejsmutnější pohled ovšem předvedla naše mediální Národní fronta. Až na výjimky jim všem spadla maska a definitivně se potvrdilo, co jsou zač. Žádní novináři, jen prvoplánoví propagandisté a agitátoři. Vlastně dobře, že na sebe zas jednou takhle rozsvítili. Pamatujte si to a všechno, co napíšou, o čemkoliv, odmocňujte minimálně třikrát.
Ing. Jan Zahradil
