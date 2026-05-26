Zahradil: Žádní novináři, jen prvoplánoví propagandisté a agitátoři

26.05.2026 14:01 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k Sudetoněmeckému landsmanšaftu.

Foto: Archiv PLTV
Popisek: Rozhovory PL- Jan Zahradil

Naposledy k sudetským Němcům: ano, už po nás nic nechtějí. Ale chtěli. A přestali chtít, až jim došlo, že fakt nemají nárok. Až když to všechno prohráli, bilaterálně i mezinárodně. A prohráli to jen díky tehdejší jednotné české pozici, kdy to vláda i opozice proti nim hrály spolu. Naštěstí v době, kdy o něco opravdu šlo, se tady nevyskytovaly třtiny ve větru se klátící typu Kupka, Havel (ten z Wishe) nebo Rakušan.

Byl jsem u toho, pamatuji si, jak sudetští Němci tlačili na pilu okolo našeho vstupu do EU. Jak skutečně věřili, že nás donutí ke zrušení “dekretů” a otevřou tu Pandořinu skřínku. Otravovali s tím ještě i po našem vstupu do EU, v roce 2006 (viz dole) nebo 2009. Nepovedlo se, tak nakonec udělali z nouze ctnost a “vzdali se” nároků. Jak šlechetné.

Dnes z toho zbyly jen moralizující flagelantské kecy brněnských snobů, ztracených existencí typu Hollan a dalších podlézavců. Takovéto typy zde byly za habsburské monarchie, za německé okupace i za sovětské nadvlády. Jejich servilní tanečky jim sice nelze zakázat, není ale důvod jim je usnadňovat, natož je tancovat s nimi.

Nejsmutnější pohled ovšem předvedla naše mediální Národní fronta. Až na výjimky jim všem spadla maska a definitivně se potvrdilo, co jsou zač. Žádní novináři, jen prvoplánoví propagandisté a agitátoři. Vlastně dobře, že na sebe zas jednou takhle rozsvítili. Pamatujte si to a všechno, co napíšou, o čemkoliv, odmocňujte minimálně třikrát. 

Ing. Jan Zahradil

Mgr. Igor Červený byl položen dotaz

Přečerpávací vodní elektrárny.

Solárních elektráren je už dost, správci sítí už nechtějí připojovat ani malé, domácí FVE. Nebyly by lepším ekologickým zdrojem doplňující FVE PŘEČERPÁVACÍ VODNÍ ELEKTRÁRNY? Jsou ekologické, estetické, oblíbené turisticky, zadržující vodu v krajině, jsou to baterie bez poklesu výkonu. Na ně dotace E...

Výborný (KDU-ČSL): Snaha ochočit si média veřejné služby pokračuje

15:01 Výborný (KDU-ČSL): Snaha ochočit si média veřejné služby pokračuje

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke snaze změnit systém poplatků veřejnoprávním médiím…