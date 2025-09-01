Zálom (Svobodní): Komouši jsou něčím naprosto nepřijatelným

01.09.2025 20:06 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k vyjádření Motoristů stran koalice s komunisty.

Zálom (Svobodní): Komouši jsou něčím naprosto nepřijatelným
Foto: Archiv L. Záloma
Popisek: Luboš Zálom, místopředseda Svobodných

Motoristé se vyjádřili, že se v žádném případě nehodlají účastnit vlády, v níž by byli zapojeni i komouši. V podstatě že komouši jsou větším zlem a vážnější hrozbou pro tuhle zemi než současná vláda a koalice Spolu. A vypadá to, že část jejich elektorátu jim to snad má za zlé. Za mě je to však jedno z mála příčetných vyjádření Motoristů za poslední dobu. O všem je možné uvažovat. Ale komouši, ať už se překabátí do jakékoliv účelové pseudokoalice, jsou něčím naprosto nepřijatelným. Jestliže si určitá část byť formálně pravicové části voličstva myslí, že snad lze vyhnat Fialu a jeho gang soudružkou Konečnou a jejím gangem, je to jen důkazem toho, že zoufalství spojené s nedostatkem pozitivních politických myšlenek nikdy nemůže vést k něčemu dobrému. Například: jednou z věcí, kterou bude nepochybně potřeba napravit, je situace živnostníků, jimž fialovský gang zvedl zcela nehorázně daňovou zátěž. Myslí si snad někdo, že komouši budou hájit zájmy živnostníků???

autor: PV

