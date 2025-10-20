Trump chce urychlit dodání ponorek Austrálii. Mezitím FBI řeší hrozbu

AUKUS je trilaterální vojenský pakt pro oblast Indo-Pacifiku mezi Austrálií, Velkou Británií a Spojenými státy, jehož cílem je posílit obranné a bezpečnostní zájmy tří zemí. Vytvoření paktu státy oznámily už v září 2021. Partnerství se zaměřuje především na podporu Austrálie při pořízení jaderných ponorek, rozvoj společných schopností v oblastech kybernetické bezpečnosti, umělé inteligence, kvantových technologií a podmořských systémů.
Čína dohodu odsoudila jako „extrémně nezodpovědnou“, informovala před lety BBC.
V březnu 2023 se Austrálie, Velká Británie a Spojené státy dohodly na plánu, jak co nejrychleji umožnit Austrálii vyrábět jaderné ponorky.
Dodání ponorek třídy Virginia do Austrálie v rámci paktu AUKUS je plánované na rok 2032. Americký prezident Donald Trump ovšem v pondělí řekl novinářům, že uvažuje o kratší lhůtě.
„Postupujeme velmi, velmi rychle,“ uvedl Trump na dotaz, zda má zájem na urychlení procesu dodání ponorek.
Zároveň se ale vyjádřil spíše skepticky k nutnosti samotné dohody AUKUS, protože podle něj Spojené státy jsou „nejsilnější vojenskou mocností na světě“ a vztahy s Čínou lze udržet bez konfrontace. „Myslím, že s Čínou budeme v pohodě,“ cituje Trumpa server FoxNews.
Mezitím se ve Spojených státech prošetřuje nalezený lovecký posed poblíž letiště v Palm Beach, odkud prezident Donald Trump obvykle vystupuje z letadla Air Force One. Posed byl objeven minulý týden ve čtvrtek.
Věcí se aktuálně zabývá FBI, informuje FoxNews. Ředitel FBI Kash Patel nařídil „okamžitou reakci“, jakmile byl o situaci informován. Podle náměstka ředitele Dana Bongina FBI použije všechny dostupné forenzní metody k určení, kdo posed umístil a s jakým záměrem.
Vzhledem k nedávným případům politického násilí, včetně pokusu o atentát na Trumpa v roce 2024 a vraždy Charlieho Kirka, provedla tajná služba řadu bezpečnostních úprav. Jednou z nich je i rozšíření parametru kolem letiště v Palm Beach.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Alena Kratochvílová
FactChecking BETA
Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.