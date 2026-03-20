Zálom (Svobodní): Libor Vondráček je čistý a neskrývá někde žádnou špínu

Svobodní mají díky investigativcům ze Seznam Zpráv jasně a nepopiratelně dokázáno, že náš předseda a také poslanec Libor Vondráček je čistý a neskrývá někde žádnou profesní, politickou nebo třeba osobní špínu. Seznam Zprávy ho podrobily zevrubnému vyšetřování, skutečně se snažily něco vyhrabat. No, a jediné, na co přišly, byla neúspěšná rigorózní zkouška. Bravo. Smekám klobouček.
Libor Vondráček vlastně od Seznam Zpráv dostal takovou pomyslnou medaili Čistý Politik Bez Škraloupů.
Která strana to má?
